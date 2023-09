Una prospettiva sfarente: l'universu hè più chjucu di ciò chì pensemu?

By

Sicondu un novu studiu, l'universu observable puderia esse veramente a maiò parte di ciò chì ci hè. Mentre a maiò parte di i cosmologi crede chì u nostru angulu observable di l'universu hè solu una piccula parte di una creazione assai più grande o ancu infinita, stu studiu sustene altrimenti.

Una ragiuni perchè i scientisti anu longu cridutu chì l'universu hè grande hè dovutu à a distribuzione di i gruppi di galaxie. Se l'universu s'allargava solu à ciò chì pudemu vede, e galassie fora di a nostra portata osservabile ùn saranu micca tirate da e forze gravitazionali versu noi, creendu un mudellu di clustering asimmetricu. In ogni casu, e galaxie si raggruppanu uniformemente à grande scala in tuttu l'universu visibile, suggerenu l'homogeneità è l'isotropia.

Spacetime indica ancu un universu più grande. Se u spaziu-tempu ùn era micca pianu, a nostra percepzione di e galaxie distanti seria distorta, facendu chì parevenu o più grande o più chjuca di ciò chì sò in realtà. U fattu chì e galaxie distanti appariscenu solu un pocu più grande per via di l'espansione còsmica suggerisce chì u cosmu deve esse almenu 400 volte più grande di l'universu observable.

Inoltre, u fondu di microonde còsmicu, chì hè quasi un corpu neru perfettu, presenta un puzzle. Picculi fluttuazioni di temperatura da parte, hè più uniforme di ciò chì deve esse. Per spiegà questu, l'astrònomu anu prupostu l'inflazione còsmica iniziale pocu dopu à u Big Bang. Se stu mudellu hè precisu, allora l'universu puderia esse circa 10^26 volte più grande di ciò chì pudemu osservà.

Tuttavia, stu novu studiu esplora a teoria di e corde è l'idea di u "swampland". A teoria di e corde, una cullizzioni di metudi matematichi, aiuta à sviluppà mudelli fisichi cumplessi. Certi mudelli di teoria di corde sò più promettenti cà l'altri, cù alcuni cumpatibili cù a gravità quantistica è altri micca. A maiò parte di i mudelli di teoria di stringa inflazioni sò cascati in u "swampland", chì indicanu chì ùn sò micca promettenti.

I circadori di stu studiu prupone l'idea di strutture dimensionali più altu in a teoria di corde per spiegà l'universu senza inflazione còsmica iniziale. Stu approcciu permette un universu chì hè solu centu o mille volte più grande di ciò chì pudemu osservà. Mentre chì stu studiu presenta una perspettiva diversa, più ricerche è osservazioni sò necessarie per cunfirmà o sfidà questi risultati.

