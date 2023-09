Novu scontru in u prublema di u Triangulu di Heilbronn

By

I ricercatori anu fattu un scontru stupente in u prublema di u triangulu di Heilbronn, un puzzle matematicu chì hà perplessu i matematichi per decennii. U prublema implica a determinazione di a dimensione di u triangulu più grande pussibule chì pò esse furmatu da un gruppu di punti in un quadru.

U prublema di u triangulu di Heilbronn hè stata pruposta per a prima volta da u matimàticu tedescu Hans Heilbronn à a fini di l'anni 1940. Da tandu, u prugressu nantu à u prublema hè statu lentu, senza avanzamenti significativi da l'anni 1980. In ogni casu, in maghju di questu annu, trè matematichi - Alex Cohen, Cosmin Pohoata è Dmitrii Zakharov - anu annunziatu un novu capu nantu à a dimensione di u triangulu più chjucu.

A scuperta hè ghjunta dopu chì Cohen hà sbattutu annantu à una vechja indagine di u prublema di u triangulu di Heilbronn da Klaus Roth. Hà capitu chì l'idee di Roth puderanu esse cunnessi à cuncetti chì u so cunsiglieru, Larry Guth, avia discututu in una riunione recente di u gruppu di lettura. Cohen hà scupertu dopu chì Pohoata è Zakharov anu ancu travagliatu nantu à u prublema è avianu fattu a stessa cunnessione.

I circadori anu cullaburatu è, dopu à sette mesi, anu fattu a so avanzata. U so documentu introduce novi zoni di matematica è hè previstu di inspirà più prugressu nantu à u prublema di u triangulu di Heilbronn. U risultatu hè particularmente significativu perchè abbassa u limite superiore per a dimensione di u triangulu più chjucu, chì era statu invariatu per più di quattru decennii.

U prublema di u triangulu di Heilbronn hà cunnessione cù parechje altre aree di a matematica, cumprese forme intersecanti, a teoria di i numeri è l'analisi di Fourier. U prublema implica l'arrangiamentu di punti in un quadru per maximizà a dimensione di u triangulu più chjucu. Mentri hè relativamente faciule di dimustrà chì u triangulu più chjucu ùn pò micca avè un spaziu più grande di 1/(n-2), Heilbronn hà speculatu chì u limitu era ancu più chjucu.

Ancu s'è i circadori ùn anu micca truvatu u più grande triangulu più chjucu pussibule, a so avanzata rapprisenta un avanzu significativu in a nostra cunniscenza di u prublema. Hè spiratu chì sta nova scuperta porta à più prugressu è inspirà un rinascimentu in u studiu di u prublema di u triangulu di Heilbronn.

