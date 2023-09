I topi ponu amparà una nova canzone?

Per anni, i circadori anu cridutu chì i canti di i mouse eranu instintivi è fissi. In ogni casu, in u 2012, una squadra di neurobiologi di l'Università Duke hà realizatu un esperimentu per pruvà sta supposizione. I circadori anu assurdinatu chirurgicamente cinque topi è anu paragunatu i so canti cù quelli di i topi chì sentenu. Anu scupertu chì i canti di i topi sordi sò diventati degradati è irreconoscibili, chì indicanu chì a capacità di sente sè stessu è l'altri hè cruciale per a canzone di un mouse.

Stu esperimentu hà furnitu indizi à l'urighjini di a lingua, chì hè statu longu cunsideratu "u prublema più duru in a scienza". Mentre chì l'apprendimentu vocale hè statu osservatu in spezie cum'è l'uccelli cantanti è i baleni, i scientisti anu cridutu chì queste capacità ùn anu micca in relazione cù a lingua umana. A scuperta di l'apprendimentu vocale in i topi suggerì chì a capacità critica di a lingua puderia esse in un continuum.

Altre scuperte anu più sfucatu a linea trà a cumunicazione umana è animale. E tartarughe chì pruducenu è rispundenu à i soni, e larve di coralli chì ponu sente i scoglii sani, è e piante chì ponu detect i soni sò stati tutti studiati. Queste scuperte suggerenu chì l'intenzione è u significatu ponu esse truvati in i soni non umani, chì indicanu l'emergenza di strutture basate in regule in lingua.

Per seculi, a lingua hè stata vista cum'è una caratteristica unica di l'omu, chì ci distingue da altre spezie. Sta cridenza hà ghjustificatu u nostru duminiu nantu à l'animali è hà fattu l'evoluzione di a lingua un misteru. Tuttavia, l'esperti in linguistica, biologia è scienza cognitiva suspettanu avà chì a lingua puderia avè cumpunenti cumpunenti trà e spezie, mettendu luce nantu à a vita interna di l'animali è a nostra propria storia evolutiva.

Fonte: U New York Times

Definizione:

- Apprendimentu vocale: A capacità d'amparà è di pruduce soni per imitazione è pratica.

- Sonogramma: Una rapprisintazioni visuale di u sonu, chì mostra a freccia è l'intensità di e diverse cumpunenti.

- Neurobiologu : Un scientist chì studia u sistema nervu è a so relazione cù u cumpurtamentu.

– Cetacei : Mammiferi marini, cumpresi delfini è balene.

- Pinnipedi: Mammiferi marini, cumpresi foche è leoni marini.

- Forebrains: A parte frontale di u cervellu, rispunsevuli di funzioni cognitive superiori.

- Ponte di terra sottumessu: Una cunnessione di terra trà dui massi di terra chì hè sottu à l'acqua per via di l'aumentu di u livellu di u mari.