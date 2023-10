L'aumentu di a polvera in l'aria suscite preoccupazioni per u cambiamentu climaticu

A quantità di polvera in l'aria di u mondu hè aggravata in 2022, secondu l'Organizazione Meteorologica Mondiale di e Nazioni Unite (OMM). L'urganizazione hà dumandatu più ricerche nantu à a cunnessione trà u cambiamentu climaticu è l'aumentu di i punti caldi di tempesta di sabbia. L'aumentu di a polvera hè attribuita à l'aumentu di l'emissioni da e regioni cum'è l'Africa cintrali-occidentale, a Peninsula Araba, l'altipiano iranianu è a Cina nord-occidentale.

Le chef de l'OMM, Petteri Taalas, a souligné que l'activité humaine a un impact sur les tempêtes de sable et de poussière. Temperature più elevate, a siccità è l'evaporazione aumentata risultatu in una umidità di a terra più bassa, chì, cumminata cù una gestione povira di a terra, cuntribuisci à e tempeste di sabbia è di polvera più frequenti. U rapportu annuale di l'OMM analizò l'occurrence è i periculi di e timpeste di polvera, mettendu in risaltu u so impattu nantu à a società.

U rapportu hà revelatu chì a media glubale di a cuncentrazione media annuale di a superficia di polvera in 2022 era ligeramente più altu ch'è in 2021. In u 2021, a figura era di 13.5 microgrammi per metru cúbicu, mentre chì in 2022, s'hè alzatu à 13.8 microgrammi per metru cúbicu. A regione di Bodele in Ciad hà registratu a più alta cuncentrazione media annuale di a superficia di polvera, chì varieghja da 900 à 1,200 microgrammi per metru cubu. In l'emisferu miridiunali, l'Australia cintrali è a costa uccidintali di u Sudafrica anu avutu a concentrazione più altu, chì varieghja da 200 à 300 microgrammi per metru cubu.

I timpeste di polvera anu un impattu largu, cuntribuiscenu à i celi scuri è a qualità di l'aria cumprumessa. U rapportu hà dichjaratu chì circa 2,000 XNUMX milioni di tunnellate di polvera entra in l'atmosfera ogni annu, affettendu l'economie, l'ecosistema, u clima è u clima, ancu in regioni à migliaia di chilometri di distanza. Mentre chì i prucessi naturali ghjucanu un rolu, a povira gestione di l'acqua è di a terra cuntribuiscenu ancu significativamente.

U bulletin hà evidenziatu trè incidenti maiò in 2022, cumpresu un "focu eccezziunale di polvera" da l'Africa di u Nordu annantu à a Spagna è u Portugallu, chì hà superatu i reguli di qualità di l'aria di l'Unione Europea. Un'altra tempesta di polvera severa hè accaduta in u Mediu Oriente, riducendu a visibilità in tutta a regione. Inoltre, una tempesta di polvere di terreni cultivati ​​in i Stati Uniti orientali hà affettatu l'attività agricula.

Taalas hà enfatizatu l'impurtanza di affruntà l'impatti di e tempeste di sabbia è di polvera nantu à a salute, u trasportu è l'agricultura. U bulletin hà dumandatu più ricerche in a cunnessione trà e timpeste di polvera è u cambiamentu climaticu, postu chì sta zona resta largamente inesplorata. L'OMM hà u scopu di stabilisce sistemi d'allerta anticipata di disastru climaticu in u mondu in quattru anni per mitigà l'impattu peghju di u cambiamentu climaticu, cumprese e timpeste di polvera.