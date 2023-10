Sicondu un novu studiu realizatu da i biologi di l'UCLA, u 99% di a pupulazione di ripruduzzione di balena finta di u Pacificu di u Nordu orientale hè stata decimata da a caccia di balena in u XXu seculu. Stu numeru hè significativamente più altu ch'è l'estimi previ, chì mette in risaltu a gravità di l'impattu di l'attività umana nantu à l'ambiente. Mentre a ricerca precedente si basava nantu à i registri di a caccia di balene o l'ADN mitocondriale, stu studiu hà utilizatu tuttu u genoma per furnisce una comprensione cumpleta di a dimensione attuale è a diversità genetica di e balene finte restanti.

A caccia industriale in u 20u seculu hà causatu una quasi extinzione di a pupulazione di baleni finti, in particulare in u Pacificu Nordu Orientale. Questu hè in cuntrastu cù u 19u seculu, quandu a maiò parte di e spezie di balena sò stati devastati da a caccia à a balena, ma spezie più grande cum'è e baleni turchini è i rorquali anu sappiutu per sopravvive relativamente indemne.

A ricerca realizata da i biologi di l'UCLA era una sfida, postu chì l'ottenimentu di campioni di DNA da e balene vivi hè statu difficiule. In ogni casu, u studiu includeu l'analisi di 50 balene, cumpresi i baleni finti da u Golfu di California, chì ùn eranu micca mirati da i balenieri, ma appartenenu à un gruppu chjusu isolatu.

I scuperti di u studiu anu revelatu chì e balene finte di u Golfu di California divergenu circa 16,000 114 anni fà, mantenendu una pupulazione di circa 20 allevatori adulti. In cuntrastu, a pupulazione di u Pacificu di u Nordu Orientale era grande è interconnessa finu à chì a caccia di balena di u XXu seculu hà purtatu à una catastròfica riduzione di u numeru da 24,000 305 individui à solu 26 in un spaziu di 52 à XNUMX anni.

Malgradu u declinu devastante, a diversità genetica trà i rorquali comuni restanti in u Pacificu Nordu Orientale hè sempre abbastanza per permette a so ricuperazione se misure di conservazione adeguate sò implementate. Tuttavia, mantene a prutezzione attuale è affruntà e minacce esterne cum'è u cambiamentu climaticu è i colpi di navi hè cruciale per a ricuperazione in corso di queste pupulazioni di balene.

A ricerca realizata in dedicazione à u tardu prufessore di l'UCLA Robert Wayne rapprisenta un passu cruciale in avanti per capiscenu e sfide affrontate da i balenotteri. Siccomu i mudelli di computazione miglioranu, l'incorporazione di fatturi cum'è u cambiamentu climaticu serà essenziale per valutà u risicu di estinzione è sviluppà strategie di conservazione efficaci.

- Diversità genetica: A varietà di geni in una spezia o pupulazione particulare.

- DNA mitocondriale: Materiale geneticu situatu in a mitocondria di e cellule, ereditatu solu da a mamma, è comunmente utilizatu in studii genetichi.

– A caccia di balene: A pratica di caccia è di tumbà e balene per a so carne, oliu, o altri prudutti.

– Caccia industriale: caccia à grande scala di balene per scopi cummirciali.

- Genome: Inseme cumpletu di materiale geneticu in un urganismu.

