L'eclissi solare annular imminente di u 14 ottobre 2023 hà da esse un avvenimentu celeste mozzafiato, visibile principalmente da l'America. U Prughjettu di Telescopiu Virtuale, in cullaburazione cù diversi astro-imaghjini è istituzioni, furnisce una sperienza di visualizazione in diretta di stu fenomenu rimarchevule.

A sessione in linea per l'eclissi solare annular hè prevista à principià à 16:30 UTC u 14 d'ottobre 2023. Marcate i vostri calendari è preparate per assistisce à a bellezza stupenda di stu avvenimentu celeste unicu.

Una eclissi di u sole annulare accade quandu a Luna maschere a regione cintrali di u Sole, lascendu solu un anellu di luce di u sole visibile intornu à i bordi. A cuntrariu di una eclissi di u sole tutale, induve a Luna copre completamente u Sole, una eclissi annulare crea un anellu di focu fascinante in u celu.

U Prughjettu di Telescopiu Virtuale hè statu in prima linea per avvicinà l'avvenimenti celesti più vicinu à l'audienza in u mondu sanu. Per mezu di e so partenarii cù astrofotografi è istituzioni, sò capaci di catturà è trasmette filmati in diretta di fenomeni astronomichi, chì permettenu à i telespettatori di tistimunià sti mumenti straordinarii da u cunfortu di e so propria casa.

Per sustene u Prughjettu di Telescopiu Virtuale è li permette di cuntinuà à sparte sti sperienze fenomenali, e donazioni sò benvenute. Cù a vostra cuntribuzione, riceverete un inseme unicu in edizione limitata d'imaghjini chì catturanu diversi oggetti celesti, cum'è a splendida cometa C/2020 F3 Neowise sopra Roma, asteroidi potenzialmente periculosi, stazioni spaziali è più.

Preparatevi per a magnificenza di l'eclissi solare anulare di u 14 ottobre 2023, postu chì u Prughjettu di Telescopiu Virtuale è i so cumpagni dedicati servenu cum'è i vostri guide virtuali à stu spettaculu cosmicu straordinariu.

Definizione:

- Eclipse Solare Annulare: Un avvenimentu astronomicu induve a Luna copre parzialmente u Sole, creendu un anellu di luce di u sole intornu à i bordi.

Fonti:

- U Prughjettu di Telescopiu Virtuale

- Astro-imaghjini è istituzioni implicati in a visualizazione in diretta di l'eclissi solare anulare.