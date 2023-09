Una Eccitante Opportunità di Visione di l'Eclissi Solare Annulare in i Parchi Statali di Texas

I Parci Statali di u Texas si preparanu à offre opportunità di visualizazione prime per una eclissi solare anulare chì serà visibile in u celu di u Texas u 14 d'ottobre. A causa di a pupularità anticipata di l'avvenimentu, l'ingressu à i parchi statali in quellu ghjornu serà ristrettu à quelli chì anu pre-acquistu passaggi di ghjornu o permessi di campeghju. Hè impurtante di nutà chì un passaghju di u parcu statale ùn guarantisci micca l'ingressu, cusì hè cunsigliatu di riservà un campeghju o un pass di ghjornu u più prestu pussibule per assicurà u vostru locu.

L'eclissi annulare passerà sopra u Texas da Midland / Odessa à Corpus Christi, cù diciassette parchi statali di Texas situati longu u so percorsu. L'eclissi si verifica quandu u sole, a luna è a terra si allineanu in u spaziu. Duranti un eclissi annulare, a luna pare un pocu più chjuca di u sole, creendu l'illusione di un anellu di focu in u celu. A luna principiarà à bluccà u sole versu 10:20 am u 14 d'ottobre, è l'anellu di focu serà visibile versu 11:40 am longu à a fruntiera Texas-New Mexico.

L'eclissi hà da viaghjà à sud-est in tuttu u statu, cù a durata di a tutalità varieghja secondu u puntu di vista. Più vi avvicinate à u percorsu di l'eclissi, più longu puderete gode di l'anellu di focu. Hè cunsigliatu di pianificà per arrivà prestu è stà tardi in i parchi, postu chì ci ponu esse ritardi di trafficu per via di i visitori di tuttu u statu è a nazione. Assicuratevi di purtà abbastanza cibo, acqua è carburante in casu di ritardi imprevisti.

Quandu assiste à a visualizazione di l'eclissi in un Parcu Statale di Texas, hè impurtante parcheghju solu in i zoni designati è stà fora di e strade per a sicurità. U persunale di u Parcu dirigerà i visitatori induve parcheghjanu fora di u pavimentu se ne necessariu. Inoltre, i parchi offrenu prugrammi guidati da ranger prima o dopu l'eclissi, per quessa, hè cunsigliatu per assistisce à questi prugrammi informativi è educativi.

Ùn mancate micca sta opportunità unica è eccitante per assistisce à l'eclissi solare anulare in i Parchi statali di Texas. Fate e vostre riservazioni è preparazioni prima per assicurà una sperienza memorable.

Fonti:

- Dipartimentu di Parchi è Fauna Salvatica di Texas (TPWD)