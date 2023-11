Adulescenti Galaxies: Unraveling the Chemistry of Cosmic Adolescence

Un studiu recente realizatu da l'astrofisici di l'Università Northwestern, utilizendu dati da u Telescopiu Spaziale James Webb (JWST) di a NASA, mette in luce a cumpusizioni chimica di "galassie adolescenti". Queste galassie, chì si sò formate circa dui à trè miliardi d'anni dopu à u Big Bang, sò state rivelate chì sò inusualmente calde è cuntenenu elementi inaspettati cum'è u nichel, chì sò notoriamente difficili d'osservà.

I risultati di stu studiu, chì seranu publicati in The Astrophysical Journal Letters, sò parte di l'Evoluzione Chimica Cuntinua Constrained using Ionized Lines in Interstellar Aurorae (CECILIA) Survey. Cumandati da Allison Strom da l'Università Northwestern, i circadori anu u scopu di capisce cumu e galassie anu evolutu in u cursu di a storia còsmica.

Strom paraguna e galassie di l'adulescenti à l'adulescenti umani, affirmannu chì tramindui passanu per spruzzi di crescita è cambianu durante i so anni di furmazione. Studiendu l'ADN chimicu di sti galassie durante a so fase adulescente, i circadori capiscenu cumu si sò sviluppati è cumu si cuntinueghjanu à evoluzione. U CECILIA Survey si cuncintra à osservà i spettri di galassie distanti, esaminendu a quantità di luce à traversu diverse lunghezze d'onda. Sta infurmazione palesa l'elementi chjave prisenti in galaxies, aiutendu l'astrofisici à capisce l'attività galattica passata è futura.

U studiu realizatu da Strom è i so cullaburatori implicati cù u JWST per osservà 33 galassie di l'adulescenti distanti in continuu per 30 ore. Tandu anu cumminatu spettri da 23 di queste galassie per creà una maghjina cumposta, chì furnisce una cunniscenza più profonda è più dettagliata di ciò chì qualsiasi telescopiu basatu in terra puderia offre. U spettru risultatu hà datu qualchi sorpresa, cumpresa a prisenza di nickel, un elementu chì hè difficiule d'osservà per via di a so rarità.

Inoltre, u studiu hà revelatu chì e galassie adolescenti anu una temperatura più altu cumparatu cù i so omologhi più maturi. Questu indica chì e galassie eranu sustanziali diffirenti è anu sperimentatu cundizioni unichi durante a so adolescenza. Strom enfatizeghja u ligame intrinsicu trà a temperatura è a chimica di e galaxie, suggerendu chì e differenze osservate sò una manifestazione di l'ADN chimicu distintu di e galaxie.

Sta ricerca cuntribuisci à a nostra capiscitura di l'evoluzione stellare, chì furnisce insights in quantu e galassie crescenu è cambianu cù u tempu. Studiendu e galaxie adolescenti, i scientisti speranu di scopre i prucessi chì formanu e galassie cum'è a nostra Via Lattea è determinanu perchè alcuni parevenu "rossi è morti" mentre chì altri cuntinueghjanu à furmà stelle.

S & P

Chì ghjè l'inchiesta CECILIA ?

U CECILIA Survey hè un prugramma chì utilizeghja u telescopiu spaziale James Webb di a NASA per studià a chimica di galassie distanti. Analizendu i spettri di sti galassie, i circadori capiscenu a so cumpusizioni chimica è cumu si sò evoluti cù u tempu.

Chì ghjè u significatu di studià e galassie adolescenti?

E galassie adolescenti rapprisentanu una fase cruciale in l'evoluzione galattica, induve si verificanu una crescita è un cambiamentu significativu. Studiendu l'ADN chimicu di sti galassie, l'astrofisici ponu capisce megliu i prucessi chì formanu e galaxie è cumu si sferiscenu l'una di l'altru.

Perchè a prisenza di nickel in e galaxie adolescenti hè sorprendente?

Nickel hè un elementu raru chì hè sfida à osservà. A so prisenza in e galaxie adolescenti suggerisce cundizioni o caratteristiche uniche in queste galassie, chì mette in luce i cumpurtamenti è i prucessi di stelle in l'ambiente galatticu.

Perchè e galassie adolescenti sò più calde cumparate cù e galassie più mature?

E temperature più elevate osservate in e galassie adolescenti furniscenu evidenza addiziale di u so DNA chimicu distintu. A temperatura è a chimica di u gasu in e galaxie sò intrinsecamente ligati, chì mostranu e diverse cundizioni è ambienti sperimentati durante a so adolescenza.