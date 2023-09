Galassie Assorbenti: Novi scuperte attraversu l'Assorbimentu di Luce

Utilizendu u Telescopiu Spaziale Hubble, l'astrònomu di u Cosmic Dawn Center anu fattu una scuperta rivoluzionaria di una galaxia chì pò esse osservata solu per via di a luce chì assorbe invece di emette. Sta galaxia, situata guasi 11 miliardi d'anni in u passatu, face parte di un gruppu iniziale chì pò più tardi s'assumiglia à u nostru propiu Gruppu Locale.

Di genere, e galaxie sò rilevate attraversu a luce chì emettenu o riflettenu. Tuttavia, se una galaxia hè situata longu a linea di vista à una fonte luminosa più distante è luminosa, assorberà una parte di a luce di quella fonte. Stu assorbimentu si trova per via di e particelle di gasu è di polvera prisenti trà e stelle in a galaxia. Analizendu u spettru di a fonte di luce di fondo, l'astrònomu ponu osservà "buchi" di assorbimentu distinti chì revelanu a presenza di una galassia in primu pianu.

A luce assorbita furnisce infurmazioni nantu à e caratteristiche fisiche di a galaxia assorbente. In questu casu, a fonte di fondu luminosu hè prubabilmente un quasar, u core di una galaxia cù un pirtusu neru supermassive. Malgradu i sfidi di osservà una galassia chì emette a so propria luce mentre davanti à un quasar luminoso, l'astrònomu anu rilevatu cù successu parechji assorbitori.

In u so studiu più recente, a squadra hà cuncintratu in un quasar particularmente rossu chì era assai rossu da un assorbitore situatu quasi 11 miliardi d'anni fà. Questu assorbitore, chì assorbe significativamente più luce cà l'altri, suggerisce chì hè una galaxia matura simile à a Via Lattea. Ancu s'ellu ùn sò micca stati capaci di detectà una contraparti luminosa di l'assorbitore, i circadori anu scupertu una altra galaxia vicinu chì pò esse parti di u gruppu iniziale.

L'osservazioni di a luce assorbita indicanu chì a polvera in a galaxia di primu pianu s'assumiglia à a polvera vistu in a nostra Via Lattea è in e galaxie vicine. Questa scuperta mette in luce a cumpusizioni è a natura di e galaxie in tutta a storia còsmica.

In generale, stu studiu mette in risaltu u rolu impurtante di l'assorbimentu di a luce in scopre i sicreti nascosti di galaxie distanti. Utilizendu stu metudu cumplementariu, l'astrònomu ponu espansione a nostra cunniscenza di l'universu iniziale è a furmazione di gruppi di galaxie.

