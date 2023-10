I ricercatori sviluppanu nanoparticelle magnetiche per pulisce a contaminazione di l'idrocarburi in l'acqua

In più di cuntribuisce à a crisa climatica per via di l'emissioni di gasi di serra, l'usu generalizatu di l'idrocarburi, chì sò i cumpunenti principali di i combustibili fossili, pone sfide ambientali impurtanti. L'idrocarburi sò a classa più abbundante di contaminanti organici in a Terra è si trovanu in u petroliu crudu, comunmente utilizatu com'è carburanti per u trasportu è u riscaldamentu, è ancu in materiali plastichi.

Malgradu a cuscenza crescente di l'impatti devastanti di u cambiamentu climaticu, l'ecunumia glubale si basa sempre assai nantu à i combustibili fossili. Sicondu un documentu recente publicatu in Advanced Science, a produzzione mundiale di petroliu crudu è di gasu naturale hè di miliardi di tunnellate, cuntribuiscenu à a liberazione di enormi quantità di gasi di serra. In più di l'implicazioni ambientali ben cunnisciute, a presenza estensiva di a contaminazione microplastica derivata da l'idrocarburi hà suscitatu preoccupazioni. I microplastici sò stati truvati in i zoni remoti cum'è l'Articu, è ancu in i nuvuli.

Affruntà stu prublema urgente di a contaminazione plastica è a contaminazione di l'idrocarburi in l'acqua richiede soluzioni efficaci. Mentre i sforzi sò fatti per passà da i carburanti fossili è scopre opzioni alternative per i prudutti di plastica, hè necessariu un metudu affidabile per sguassà l'idrocarburi da l'acqua. I metudi attuali, cum'è l'scrematura è a floculazione, ponu solu eliminà pezzi più grande di microplastiche, lascendu particeddi più chjuchi micca affettati.

Per affruntà stu prublema, una squadra di circadori guidata da Marcus Halik in Friedrich-Alexander-Universität hà sviluppatu un metudu di remediazione universale cù nanoparticelle d'ossidu di ferru superparamagneticu (SPION). Queste nanoparticule anu una dimensione di circa 10 nm è pussede una grande superficie attiva. A pruprietà di superparamagnetismu di i SPION li permette di esse facilmente cullettite cù un magnetu esternu.

I circadori anu dimustratu l'efficacità di a so tecnulugia di purificazione di l'acqua magnetica rimuovendu cù successu diversi idrocarburi, cumpresi olii è particelle microplastiche, da diversi campioni d'acqua. I SPION sò stati trovati per esse riciclabili è ponu esse utilizati parechje volte. Curiosamente, dopu à un ciculu di rimediazione, a mistura di particeddi di ferru è di i rifiuti plastichi mostrava ancu proprietà d'assorbenza d'oliu, superendu solu SPIONs puliti.

Ancu s'ellu ci hè ancu alcune sfide da superà, cum'è truvà una suluzione per riciclà l'idrocarburi raccolti, a squadra crede chì u so travagliu cuntribuisce à impedisce l'entrata di microplastiche è contaminanti organici in l'oceani è altre fonti d'acqua. Sò ancu travagliendu per espansione a gamma di contaminanti chì i SPION ponu mira, cumpresi i contaminanti inorganici. Ulteriore sviluppu di un prototipu di separatore magneticu è supportu finanziariu hè necessariu per rializà questi avanzamenti.

Stu approcciu innovativu utilizendu nanoparticelle magnetichi offre un potenziale promettente per affruntà u prublema glubale di a contaminazione di l'idrocarburi in l'acqua. Sviluppendu metudi efficaci per caccià è riciclà l'idrocarburi, pudemu mitigà l'impatti nantu à l'ambiente è andemu versu un futuru più sustenibile.

