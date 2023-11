U satellitare di Topografia di l'Acqua Superficiale è di l'Oceanu (SWOT), cuncepitu per fà a prima indagine globale di l'acqua di a superficia di a Terra, rivoluziona a nostra cunniscenza di i corpi d'acqua in u nostru pianeta. Lanciata in dicembre 2022, sta missione di cullaburazione trà a NASA, l'agenza spaziale francese CNES è altri partenarii hà da scopu di furnisce misure dettagliate di cumu cambianu i corpi d'acqua cù u tempu.

Raccogliendu dati nantu à l'altitudine di a superficia di u mare in u mondu, u satellitu SWOT offre una vista fascinante di l'oceani di a Terra. Misurendu l'altezza di quasi tutte l'acqua nantu à a superficia di u pianeta, furnisce una di e perspettivi più cumpleti è detallati nantu à i nostri oceani, laghi d'acqua dolce è fiumi.

U innovativu strumentu Ka-band Radar Interferometer (KaRIn), equipatu di duie antenne sparse à 33 piedi l'una di l'altra, permette à SWOT di cullà e misurazioni di l'altezza di a superficia rimbalzendu impulsi radar da a superficia di l'acqua. Sta tecnulugia d'avanguardia permette à i scientisti di osservà e differenze di u livellu di u mari, mettendu in risaltu i currenti di l'oceanu cum'è u Gulf Stream fora di a costa orientale di i Stati Uniti è u currente di Kuroshio fora di a costa est di u Giappone. Inoltre, pò indicà regioni di acqua relativamente più calda, cum'è a parti orientale di l'Oceanu Pacificu equatoriale durante un El Niño.

I dati ottenuti da SWOT ghjucanu un rolu cruciale in avanzà a nostra cunniscenza di l'effetti di u cambiamentu climaticu è aiuterà e cumunità in u mondu in a preparazione per un mondu riscaldatu. Cartografiandu i corpi d'acqua di a Terra cun una precisione senza precedente, i dati SWOT cuntribuiscenu à a ricerca in corso è furniscenu insights preziosi per a gestione ambientale, a risposta à i disastri è a pianificazione di e risorse d'acqua.

Q: Chì ghjè u scopu di u satellitu SWOT ?

A: U satellitu SWOT hà u scopu di realizà a prima indagine globale di l'acqua di a superficia di a Terra è furnisce misure dettagliate di cumu cambianu i corpi d'acqua cù u tempu.

Q: Cumu SWOT raccoglie dati nantu à l'altitudine di a superficia di u mare?

A: Dotatu di l'instrumentu Ka-band Radar Interferometer (KaRIn), SWOT raccoglie e misurazioni di l'altezza di a superficia rimbalzendu impulsi radar da a superficia di l'acqua.

Q: Chì applicazioni ponu prufittà di i dati SWOT?

A: I dati SWOT avanzaranu a ricerca per capiscenu l'effetti di u cambiamentu climaticu, aiutanu à a risposta à i disastri è a gestione ambientale, è cuntribuiscenu à a pianificazione di e risorse d'acqua.