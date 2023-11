L'Università di Tecnulugia di Swinburne hà fattu a storia diventendu a prima urganizazione non US à unisce à l'Osservatoriu WM Keck altamente stimatu in Hawaiʻi cum'è un cumpagnu scientificu. Questa cullaburazione rivoluzionaria beneficerà assai i ricercatori di Swinburne, radduppiendu u so numeru di notti d'osservazione è cuncedendu una voce per stabilisce e priorità di scienza è tecnulugia di l'Osservatoriu. Inoltre, permetterà à Swinburne di sviluppà a so cumpetenza in tecnulugia di punta per mezu di novi prughjetti di strumentazione è di sviluppu di software.

A cullaburazione cù l'Osservatoriu Keck si basa nantu à a longa cullaburazione di 15 anni di Swinburne cù Caltech, risultatu in una serie di successi scientifichi notevoli. I ricercatori di Swinburne anu fattu cuntribuzioni rivoluzionarie cum'è a revelazione di u funziunamentu internu di e proto-galaxie cù un telescopiu còsmicu, scopre a contaminazione spaziale causata da a nascita di novi stelle, è scopre un fossile da u Big Bang cù l'aiutu di un telescopiu gigante.

Ricunnisciutu per a so ricerca di l'astronomia è l'astrofisica di u mondu, Swinburne hè in prima linea di u settore spaziale è aerospaziale in rapida crescita, prughjettatu per esse valutatu à un incredibile US $ 1.1 trilioni da u 2040. Approfittendu di e so facilità d'avanguardia, l'astrònomu di Swinburne anu pionieri à distanza. funziunamentu di i telescopi, cuntrullenduli da una sala di cuntrollu più di 9000 chilometri di distanza, grazia à una generosa donazione da u fondu di carità Eric Ormond Baker.

Questa nova cullaburazione scientifica cù l'Osservatoriu Keck hè pronta à rinfurzà significativamente a pusizioni è l'influenza di Swinburne in i principali sforzi scientifici di grande impattu in a prossima dicada. Swinburne Vice-Cancelliera è Presidente, Prufissuri Pascale Quester, hà spressu a so eccitazione, dichjarendu, "Stu accordu storicu aiutarà à assicurà u futuru di l'Australia cum'è un capu globale in l'astronomia è a tecnulugia spaziale".

Cù un accessu allargatu à e notti d'osservazione, l'astrònomu di Swinburne assumeranu un rolu di dirigenza in i prugrammi di scienza d'impattu. Cullaburendu cù istituzioni distinti è scentifichi stimati da Caltech, Università di California, NASA, Università di Hawaii, è oltre, guidanu e scuperte di u paisaghju scientificu di dumane.

U Direttore Interim di l'Osservatorio Keck, Rich Matsuda, hà aghjustatu: "Semu entusiasti di accoglie l'Università di Tecnulugia di Swinburne cum'è un cumpagnu scientificu. I so valori, a visione è l'impegnu à serve a cumunità di l'astronomia glubale si allineanu strettamente cù a nostra missione. Inseme, aspittemu di imbarcà in una ricerca eccitante per svelà a cunniscenza fundamentale di l'universu chì resta scupertu.

L'Ambasciadore di i Stati Uniti in Australia, a Sua Eccellenza Caroline Kennedy, hà elogiatu a nova cullaburazione in un missaghju video, ricunnoscendu a cullaburazione durabile trà l'Australia è i Stati Uniti in u regnu di l'esplorazione spaziale. Ella hà manifestatu a so anticipazione per e scuperte rivoluzionarie chì emergeranu da questa cullaburazione eccezziunale.

