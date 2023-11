Un novu studiu revela un affascinante cumpurtamentu di caccia di i leoni marini

Un video recente chì cattura un leone marinu chì batta un polpo fora di a costa di Nanaimo, Canada, hà gettatu una nova luce nantu à u cumplessu cumpurtamentu di caccia di questi predatori marini. Lindsay Bryant, chì nata regularmente in a zona, hà sbattutu nantu à u scontru avvincente. Inizialmente sbagliatu per u leone marinu chì era intricatu in qualcosa, Bryant hà cuminciatu à registrà l'interazzione. Solu dopu avè rivisatu u filmatu, hà capitu chì era una lotta intensa trà u leone marinu è un polpo.

In u video spartutu nantu à YouTube, u leone marinu pò esse vistu sbattulendu vigorosamente cù u polpo, utilizendu manuvre evasive per evità di esse ingannatu da l'ottu braccia di u polpo. Andrew Trites, un ricercatore di mammiferi marini in l'Università di a Culumbia Britannica, spiegò chì inghjustà un polpo sanu hè un compitu sfida per i leoni marini. U polpo hà a capacità di resiste à esse inghjustu usendu i so braccia per afferrà a testa di u leone marinu, putenzialmente pruvucannu suffocation.

Per superà stu ostaculu, i leoni marini utilizanu una tecnica strategica di caccia. Trites hà revelatu chì i leoni marini mordanu un bracciu di u polpo à u mumentu, esercendu abbastanza forza per strappà un bracciu. Questu li permette di cunsumà a preda senza u risicu di suffocation. Curiosamente, i leoni marini facenu sta tecnica à a superficia di l'acqua, postu chì ponu generà un torque più grande in l'aria cà sottu à l'acqua.

U scontru rimarchevule trà u leone marinu è u polpo hà furnitu à Lindsay Bryant una sperienza di natazione veramente unica. Chjamendu "una volta in a vita" hà spartu u filmatu nantu à e social media, lascendu i telespettatori captivati ​​da l'intensa lotta trà dui formidabili criaturi di l'oceanu.

Comu riggistràrisi:

Q: Perchè i leoni marini mordanu un bracciu à u mumentu quandu caccianu i polpi?

A: I leoni marini mordanu un bracciu à u tempu per evità l'affucazione. Ripping off un bracciu, ponu cunsumà a preda senza u risicu chì u polpo s'appoghja nantu à a so testa.

Q: Induve hè accadutu u scontru di u leone marinu è u polpo?

A: U scontru hè accadutu fora di a costa di Nanaimo, Canada, vicinu à l'isula di Vancouver.

Q: Quale hà arregistratu u video?

A: Lindsay Bryant, chì nata regularmente in a zona, hà catturatu u rimarchevule filmatu di a battaglia di leoni marini è polpi.