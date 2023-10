Telescopi Bot Operated di Bright Transient Survey (BTS) Scopre, cunfirmà è classificà a nova supernova

By

Un gruppu di scientisti è astrònomu hà fattu un avanzu significativu in u studiu di supernovae utilizendu successu l'intelligenza artificiale (AI) è e tecnulugia di l'apprendimentu automaticu. L'astrònomu anu impiegatu u prughjettu di u bot Bright Transient Survey (BTS) in parte di una iniziativa più larga per osservà è classificà supernovae chì superanu un certu livellu di luminosità.

U BTSbot, sviluppatu da studienti è facultà di l'Università Northwestern, hà sappiutu identificà è classificà una supernova in tempu reale, eliminendu a necessità di intervenzione umana per cunfirmà l'avvenimentu. Per sguassà u "intermediariu umanu", u bot furnisce i circadori cù più tempu per analizà l'avvenimentu celeste.

U prufessore assistente Adam Miller di l'Università Northwestern hà spressu l'impurtanza di stu sviluppu, affirmannu chì un raffinamentu ulteriore di i mudelli puderia permette à u bot per isolà sottotipi specifichi di splusioni stellari. Questu hà da valurizà significativamente u studiu di l'esplosioni cosmiche è cuntribuisce à u sviluppu di novi ipotesi per spiegà e so urighjini.

Mentre chì certi individui anu manifestatu preoccupazioni per a sostituzione di l'omu da l'IA, Miller hà enfatizatu chì u scopu ultimu hè un aumentu di l'efficienza. U prughjettu BTS, chì hà iniziatu in 2018, avà pussede una vasta basa di dati di decine di millaie di supernovae. Questa dati permette à a squadra di furmà è migliurà a capacità di u bot per automatizà u prucessu di scuperta è classificazione.

L'applicazione riescita di l'AI è l'apprendimentu automaticu in questu campu marca un avanzamentu significativu in a ricerca astronomica. Cù i telescopi operati da bot BTS chì travaglianu in cullaburazione, a scuperta è a classificazione di novi supernovae sò avà più efficaci chè mai.

Fonti:

- Articulu originale: [Fonte]

- Definizione di Supernova: Una supernova hè una splusione putente chì si verifica à a fine di u ciculu di vita di una stella, risultatu in a liberazione di una quantità enorme d'energia è a furmazione di novi elementi.

- Definizione di AI: L'intelligenza artificiale si riferisce à u sviluppu di sistemi informatici capaci di eseguisce attività chì generalmente necessitanu intelligenza umana, cum'è a percepzione visuale, u ricunniscenza di parlà è a decisione.

- Definizione di Machine Learning: Machine Learning hè un sottumessu di AI chì implica l'usu di algoritmi per permette à l'urdinatore di amparà è di interpretà e dati senza prugrammazione esplicita.

- Università Northwestern: [Fonte]