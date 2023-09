I buchi neri supermassivi si alimentanu più rapidamente di l'aspittatu, u studiu trova

Sintesi:

Un squadra di scientisti hà scupertu chì i buchi neri supermassivi ponu avè un "serviziu di consegna" precedentemente scunnisciutu chì li furnisce gasu è polvera da cunsumà à un ritmu assai più veloce di ciò chì si crede prima. Queste scuperte puderanu furnisce una visione di cumu questi titani cosmici cunsumanu materiale circundante è influenzanu l'evoluzione di e galaxie. A ricerca, basatu annantu à simulazioni 3D d'alta risoluzione, hà revelatu chì i buchi neri ponu cunsumà gasu è polvera in una materia di mesi, invece di più di centinaie o migliaia d'anni. Stu prucessu di alimentazione rapida pò spiegà e fluttuazioni veloci osservate in certi quasars, chì sò i centri brillanti di galaxie attive. I simulazioni anu ancu dimustratu chì a parte interna di u discu di accrezione, induve a maiò parte di a luce di u quasar vene da, hè distrutta è poi ripigliata, chì indica un ambiente di alimentazione più caòticu. Inoltre, l'allineamentu di i dischi di accrescimentu cù a rotazione di u pirtusu neru, presumitu prima da i scientisti, pò esse micca precisu, purtendu à una cunniscenza reimaginata di u prucessu di alimentazione di i buchi neri supermassivi.

I buchi neri supermassivi, chì anu massi milioni o miliardi di volte quelli di u sole, residenu in i centri di a maiò parte di e galaxie. Quandu sò circundati da dischi d'accrezione fatti di gasu è polvera, alimentanu quasars, i centri estremamente luminosi di galaxie attive. A dinamica di l'alimentazione di u pirtusu neru hè stata una quistione centrale in a fisica di u discu di accrezione, cum'è capiscenu cumu u gasu ghjunghje à u burcu neru furnisce una visione di a longevità è a luminosità di u discu. Simulazioni d'alta risoluzione chì utilizanu u supercomputer Summit anu revelatu chì a torsione è a lacerazione di u discu di accrezione causata da u spinu di u buccu neru si traduce in a divisione di u discu in "subdischi" interni è esterni. U pirtusu neru principia u so pranzu divorendu u gasu è a polvera in u discu internu, mentre chì a materia da u discu esterno riempie i spazii lasciati. Stu prucessu di manghjà, di rinfriscà è di manghjà di novu pò esse in una materia di mesi, purtendu à un ritmu di alimentazione assai più veloce di quellu stimatu prima.

E simulazioni di a squadra sfidanu ancu l'assunzione chì i dischi di accrezione sò allinati cù a rotazione di u pirtusu neru. U gasu chì alimenta questi buchi neri ùn cunnosci micca necessariamente a rotazione di u pirtusu neru, chì porta à un ambiente più turbulente è disordinatu. L'effettu Lense-Thirring ghjoca un rolu significativu in questu prucessu, facennu chì i dischi di accrezione vacillanu è a regione interna per spin più veloce. A deformazione di u sistema di discu porta à scontri trà u gasu di e diverse regioni, cunducendu u materiale più vicinu à u pirtusu neru è eventualmente facendu u discu per split. I dischi interni è esterni si evoluzione separatamente è sviluppanu diverse oscillazioni, chì s'assumiglia à l'anelli di un giroscopiu piuttostu cà una piastra rotante.

Queste novi insights in i tassi di alimentazione di i buchi neri è a dinamica di i dischi di accrezione puderanu avè implicazioni per capiscenu l'evoluzione di a galaxia è u cumpurtamentu di i quasars. Sfidanu mudelli teorichi precedenti è mette in risaltu a necessità di più ricerche è osservazioni per capiscenu cumplettamente i prucessi cumplessi chì si verificanu intornu à i buchi neri supermassivi in ​​l'universu.

Fonti:

- Scientific American - "I buchi neri supermassivi sò grossi bulli grassi"

- Università Northwestern - "I buchi neri supermassivi sò un tali trascinamentu à l'ora di i pasti"