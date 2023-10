I fisici di l'Università di Sydney anu scupertu una nova tecnica chì permette di superlensing senza a necessità di una super lente. I metudi ottichi tradiziunali anu limiti nantu à quantu l'uggetti ponu esse esaminati per via di u limitu di diffrazione, chì hè determinatu da a natura d'onda di a luce. U limitu di diffrazione dice chì una maghjina focalizzata ùn pò mai esse più chjuca di a mità di a lunghezza d'onda di a luce utilizata per l'osservazione.

I tentativi precedenti di sfondà stu limitu cù lenti super sò stati ostaculati da perditi visuali estremi, facendu chì i lenti diventanu opachi. Tuttavia, i fisici di l'Università di Sydney anu avà trovu un modu per ottene superlensing cù perdite minime eliminendu a super lente in tuttu.

I circadori pusonu a sonda di luce luntanu da l'ughjettu è cullighjanu infurmazioni in alta è bassa risoluzione. Misurendu più luntanu, a sonda ùn hà micca interferitu cù e dati d'alta risoluzione. Questa avanzata in superlensing hà implicazioni significativu per diversi campi cum'è diagnostichi di u cancer, imaging medicale, archeologia è forensica.

Utilizendu un passu di post-processamentu in un computer, l'operazione superlens hè stata realizata dopu a misurazione stessu. Stu metudu amplifica selettivamente l'onda di luce evanescente (o sparita), producendu una vera maghjina di l'ughjettu. I circadori credi chì sta tecnica puderia esse applicata per determinà u cuntenutu di umidità in e foglie, migliurà e tecniche di microfabricazione, è ancu revelà strati nascosti in opere d'arte.

I circadori anu utilizatu a luce à a freccia di terahertz, chì cade in a regione di u spettru trà visibile è micru. Questa gamma di frequenze furnisce infurmazioni impurtanti nantu à i campioni biologichi è puderia esse aduprata per l'analisi di a struttura di a proteina, a dinamica di idratazione è l'imaghjini di u cancer.

Questa tecnica innovativa permette l'imaghjini d'alta risoluzione mentre mantene una distanza sicura da l'ughjettu, impediscendu a distorsioni di l'imaghjini. I circadori aspettanu chì sta tecnica sia d'interessu per tutti quelli chì participanu à a microscopia ottica d'alta risoluzione.

In generale, sta scuperta apre e porte per l'avanzamenti in a microscopia è puderia avè un impattu significativu in diversi campi scientifichi è tecnologichi.

