In un studiu recente di circadori in l'Università di Witwatersrand, l'analisi geochimiche è a datazione di l'inclusioni in i diamanti anu illuminatu a furmazione è a migrazione di l'antica supercontinente Gondwana. I scuperti furniscenu insights preziosi in i prucessi cumplessi chì formanu a superficia di a Terra.

U coautore di u studiu, Karen Smit, spiegò chì i diamanti si sò furmati à grande prufundità sottu à Gondwana quandu u supercontinente copre u Polu Sud, trà 650-450 milioni d'anni fà. E rocce d'ospiti à i diamanti sò diventate belli durante a furmazione di diamanti, trasportendu materiale di mantellu subduttu è ancu i diamanti stessi. Stu materiale hà cuntribuitu dopu à a crescita di u supercontinente da quì sottu.

Cum'è Gondwana hà cuminciatu à sparghje circa 120 milioni d'anni fà, i diamanti, purtendu minuscule inclusioni di a roccia ospitante, sò stati purtati à a superficia di a Terra per via di eruzioni vulcaniche violente. Queste eruzioni, chì si sò accadute in l'attuale Brasile è in l'Africa Occidentale, coincidenu cù i lochi di i frammenti cuntinentali di Gondwana. Questu suggerisce chì i diamanti migraru cù e diverse parti di u supercontinente cumu si disperse, diventendu "incollati" à e so basa rispettive.

U studiu revela chì i diamanti viaghjanu largamente verticalmente è horizontale in a Terra, tracciandu a furmazione è l'evoluzione di u supercontinente. Questa storia cumplessa indica ancu un novu modu potenziale di crescita di u cuntinente, cum'è u materiale relativamente ghjovanu hè statu accretatu à e radiche di l'antichi frammenti cuntinentali, ingrossu è saldatu.

I diamanti ghjucanu un rolu unicu in capiscenu i prucessi geologichi di a Terra per via di a so forza è a durabilità. Sò unu di i pochi minerali chì ponu sopravvive è registrà l'antichi ciculi di creazione è distruzzioni assuciati à i supercontinenti.

I risultati di u studiu offrenu ancu insights in a tettonica di e placche è i prucessi geologichi profondi. I supercontinenti, cum'è Gondwana, ponu influenzà a subduzione di a placca oceanica profonda, un mutore chjave di a tettonica di e placche. Capisce sti prucessi hè stata sfida, ma l'analisi di i vechji diamanti furnisce una finestra diretta in u funziunamentu prufondu di a Terra è a so relazione cù u ciculu supercontinentale.

