U rilevatore di gas serra custruitu da a NASA per l'iniziativa Carbon Mapper hè vicinu à u lanciu

U Jet Propulsion Laboratory (JPL) di a NASA hà sviluppatu un spettrometru d'imaghjini di punta chì hè pensatu per misurà i gasi di serra metanu è diossidu di carbonu da u spaziu. Stu strumentu hà avanzatu un passu più vicinu à u lanciu dopu avè statu consegnatu à Planet Labs PBC in San Francisco.

U spettrometru d'imaghjini face parte di l'iniziativa Carbon Mapper guidata da l'urganizazione senza prufittu Carbon Mapper. Permetterà à l'urganizazione di identificà è di misurà e fonti di metanu è di diossidu di carbonu, cuncentrazione specificamente in "super-emettitori", chì sò rispunsevuli di una parte significativa di l'emissioni di gas di serra glubale.

A coalition Carbon Mapper, custituita da Carbon Mapper, JPL, Planet, u California Air Resources Board, Rocky Mountain Institute, Arizona State University, è l'Università di Arizona, travaglia inseme in stu sforzu publicu-privatu per raccoglie dati nantu à l'emissioni di gas di serra. .

U spettrometru d'imaghjini travaglia misurà e lunghezze d'onda di a luce riflessa da a superficia di a Terra è assorbita da i gasi in l'atmosfera. Diversi gasi assorbanu diverse lunghezze d'onda di luce, creendu una "impronta digitale" spettrale unica chì u spettrometru di imaging pò identificà. Questu permette una misurazione precisa è quantificazione di emissioni di gasi di serra.

Prima di integrazione in un satellitu Tanager cuncepitu da Planet, u spettrometru hè statu sottumessu à una prova rigorosa in JPL per assicurà a so resistenza in e cundizioni estremi di u spaziu. I testi riesciuti includenu sottumessu u spettrometru à vibrazioni intense è temperature estreme. Un campione di metanu hè statu ancu utilizatu per pruvà l'instrumentu cumpletu in una camera di vacuum, chì pruduce una impronta spettrale chjara di u gasu.

U lanciamentu di u satellitu, cù u spettrometru d'imaghjini integratu, hè previstu per u principiu di u 2024. L'iniziativa di Carbon Mapper hà u scopu di utilizà e dati raccolti da stu strumentu cù altri strumenti esistenti, cum'è l'espectrometru di a NASA Earth Surface Mineral Dust Source Investigation (EMIT). nantu à a Stazione Spaziale Internaziunale, per furnisce una indagine cumpleta di l'emissioni di gas di serra in u mondu.

Questa cullaburazione trà u guvernu, a filantropia è l'industria hè un esempiu di cumu approcci innovatori ponu purtà à capacità eccezziunali cù u putenziale di impattu globale.

