L'astrònomi osservanu una stella simile à u sole chì hè ripetutamente cunsumata da un bucu neru

L'astrònomi di l'Università di Leicester anu fattu una scuperta rivoluzionaria di un pirtusu neru chì cunsuma una stella in una manera ripetitiva. Questu avvenimentu inusual, chì hè accadutu à circa 500 milioni d'anni luce di distanza, hà risultatu in scoppi regulari di luminosità à intervalli di circa 25 ghjorni. Questa scuperta sfida a cunniscenza tradiziunale di l'eventi di disrupzione di marea, chì di solitu accade quandu un pirtusu neru inguglia una stella.

A stella, chjamata Swift J0230, mostrava un mudellu di cumpurtamentu inespettatu. Invece di sparisce dopu esse parzialmente cunsumata, a stella hà sperimentatu una radiazione intensa per un periudu di sette à 10 ghjorni prima di sguassate di colpu. Stu mudellu hè ripetutu circa ogni 25 ghjorni. I circadori anu descrittu Swift J0230 cum'è una "stella parzialmente disturbata", un aghjuntu unicu à a classe di stelle affettate da i buchi neri.

L'autore principale di u studiu, u duttore Phil Evans da a Scola di Fisica è Astronomia di l'Università di Leicester, hà dichjaratu: "Questa hè a prima volta chì avemu vistu una stella cum'è u nostru Sun chì hè ripetutamente sminuzzata è cunsumata da un neru di massa bassa. pirtusu". L'osservazioni suggerenu chì a stella, simile in grandezza à u nostru Sun, seguita una orbita ellittica intornu à un pirtusu neru relativamente chjucu, stima chì a so massa varieghja da 10,000 100,000 à XNUMX XNUMX volte quella di u Sole.

I calculi indicanu chì durante u prucessu, u materiale equivalenti à trè Terra hè sguassatu da l'atmosfera di a stella è riscaldatu mentre si sbatte in u pirtusu neru. Questu genera temperature intense di circa 2,000,000 gradi Celsius, chì risultanu in l'emissione di una quantità significativa di raghji X. Questi raghji X sò stati inizialmente rilevati da Neil Gehrels Swift Observatory di a NASA.

Questa scuperta hè una cuntribuzione significativa à a nostra cunniscenza di l'interazzione di u pirtusu neru è di e stelle. Fornisce insights in a dinamica cumplessa di u prucessu di devouring è mette in risaltu a diversità di i risultati. Ulteriori ricerche ponu mette in luce i meccanismi sottostanti è l'effetti à longu andà di tali interazzione.

