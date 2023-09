Avanzate in l'imaghjini di spettrometria di massa permette l'analisi quantitativa subcellulare

By

L'analisi quantitativa subcellulare hè statu longu un scopu di l'imaghjini di spettrometria di massa (MSI), ma prima era pensatu chì era inaccessibile. Tuttavia, i recenti avanzati in a tecnulugia anu permessu di ottene una quantificazione assoluta à u nivellu d'organelle per mezu di MSI, grazia à u sviluppu di spettrometria di massa nano-secondaria (nanoSIMS).

MSI hè stata aduprata per decennii per investigà a cumpusizioni molekulari è a distribuzione in tessuti è campioni cumplessi. Tuttavia, MSI tradiziunale hè tipicamente limitatu à l'analisi qualitativa è a risoluzione spaziale à livellu di micrometru, rendendu difficiule à capisce cumplettamente i prucessi subcellulari.

In l'ultimi anni, l'avanzamenti in e tecnulugia di spettrometria di massa è approcci innovatori anu permessu analisi basate subcellulari cù una risoluzione spaziale estremamente alta. Questu hè statu pussibule per l'usu di nanoSIMS, una tecnica chì combina spettrometria di massa ionica secundaria cù l'imaghjini d'alta risoluzione nanoscala.

NanoSIMS permette a visualizazione diretta è a quantificazione di molécule individuali in i compartimenti subcellulari. Fornisce à i circadori l'abilità di realizà analisi quantitative assolute à u livellu di l'organu, chì furnisce una comprensione più cumpleta di i prucessi subcellulari.

Cù sta tecnulugia, i scientisti ponu avà studià a distribuzione è a dinamica di e molécule in e cellule è acquistà insights in i prucessi cellulari à un livellu di dettagliu prima impossibile. Questa avanzata hà u putenziale di rivoluzione a nostra cunniscenza di a funzione cellulare è cuntribuisce à l'avanzamenti in campi cum'è a medicina, a biochimica è a biologia cellulare.

In generale, u sviluppu di nanoSIMS ci hà avvicinatu à ottene l'analisi quantitativa subcellulare attraversu l'imaghjini di spettrometria di massa. Offre un strumentu promettente per svelà e cumplessità di i prucessi cellulari è hà u putenziale di guidà avanzamenti significativi in ​​diverse discipline scientifiche.

- [Analisi quantitativa subcellulare per spettrometria di massa (Natura)]