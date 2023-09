Un sguardu in u bughju: ShadowCam di a NASA revela un cratere nascostu nantu à a Luna

A NASA hà pruduciutu una maghjina rimarchevule di un cratere longu nascostu nantu à a Luna utilizendu una cumminazione di ritratti da duie camere diverse. U cratere, cunnisciutu cum'è Shackleton Crater, risiede in u polu sud lunare, induve solu i più alti dorsali è cimi ricevenu a luce di u sole per via di l'inclinazione di a Luna. Questa regione, avvolta principalmente in a bughjura, presenta l'opportunità di "pièges friddi" induve l'acqua o u ghjacciu puderia esse potenzialmente dissimulatu da u sole.

Shackleton Crater hè un regnu enigmaticu chì i scientisti sò ansiosi di scopra più, postu chì pare esse un locu ideale per a presenza di l'acqua in forma di ghiaccio. A parte media di u cratere sperimenta temperature estremamente bassu, micca più di -173 ° C (o -280 ° F). Se u vapore d'acqua risultatu da una collisione di una cometa antica hè presente, hè prubabilmente congelatu, potenzalmentu oculatu sottu à a superficia.

Per investigà a pussibilità di l'acqua-ghiacciu lunare, l'astrònomu chinesi prughjettanu di implementà una mini sonda volante per perforare in Shackleton Crater in 2026. Intantu, a NASA utilizeghja un dispositivu specializatu, cunnisciutu cum'è ShadowCam, per sguardu in a bughjura perpetua.

ShadowCam, lancée sur un satellite lunaire coréen en août 2022, est plus de 200 fois plus sensible à la lumière dans les régions ombragées que les autres caméras lunaires. Captura l'imaghjini di a superficia lunare scura sfruttendu "earthshine", chì hè a luce di u sole riflessa da u nostru pianeta, illuminandu a Luna. Inoltre, utilizza i riflessi di a luce di u sole da e muntagne è e creste di a Luna.

Tuttavia, ShadowCam affronta sfide quandu imagine spazii luminosi per via di a saturazione eccessiva. Per superà questu, a squadra di ShadowCam hà inventatu una suluzione creendu un mosaicu d'imaghjini. Sustituendu e regioni sovraesposte cù e fotografie da altre camere lunari in orbita, emerge una mappa visuale cumpleta di u terrenu è e caratteristiche geologiche di e parti più luminose è più scure di a Luna.

Questa rivelazione mozzafiato marca un passu significativu versu a capiscenu i misteri tenuti in i recessi scuri di a Luna. Cù ogni camera ottimizzata per cundizioni di illuminazione specifiche, l'imaghjini cumminati creanu una vista senza precedente di a topografia è e caratteristiche lunari. ShadowCam di a NASA cuntinueghja a so missione di scopre i sicreti chì stavanu nascosti in a prufundità di u nostru satellitu vicinu.

Definizione:

1. Shackleton Crater: Un cratere situatu in u polu sudu lunare, propensu à e regioni ombreggiate è u putenziale habitat acqua-ghiacciu.

2. ShadowCam: Una camera specializata lanciata da a NASA per catturà l'imaghjini di i zoni scuri di a Luna utilizendu riflessioni di a terra è di u sole.

Fonti:

– Articulu originale : NASA

- Definizioni da a cunniscenza generale