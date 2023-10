A nave spaziale Juno rivela splendide immagini di lune di Jupiter

A nave spaziale Juno di a NASA hà catturatu immagini mozzafiato di a luna di Jupiter, Io, chì mostra a so attività vulcanica. Io, u corpu celeste più vulcanicu di u sistema solare, hè cunnisciutu per e so splusioni custanti è hè a luna più interna di Jupiter. Juno, chì hà studiatu Jupiter è e so lune per più di sette anni, hà finitu di pocu tempu a so 55a orbita, durante a quale hà ottenutu imaghjini ravvicinati di Io.

L'imaghjini di Juno riprisentanu a superficia vulcanica pockmarked di Io, cù 15 frames chì mostranu diverse regioni di a luna. Capturatu da Jason Perry di l'Università di Arizona, sti imaghjini revelanu ancu piume vulcaniche vicinu à u fondu di i frames. A nave spaziale hè stata vicinu à 7,260 XNUMX milla da a superficia di Io, dendu à i scientifichi un sguardu detallatu à e caratteristiche geologiche intriganti di a luna.

L'attività vulcanica di Io deriva da u riscaldamentu di marea causatu da l'allungamentu constante di a luna per via di a putente forza gravitazionale di Jupiter. I scientisti stimanu chì più di 150 vulcani in Io sò attivamente in erupzione in ogni mumentu. I dati raccolti da Juno cuntribuiscenu à a cunniscenza di i prucessi vulcanici di Io è aiutanu à pianificà missioni future per spiegà e lune di u sistema solare esternu.

Inizialmente cuncepitu per l'orbite 32, a prestazione rimarchevule di Juno hà purtatu à una estensione di missione finu à u 2025. Queste operazioni allargate permettenu à Juno di cuntinuà a so esplorazione di e lune di Jupiter, furnisce insights preziosi nantu à a cumpusizioni è l'attività di sti mondi distanti. L'imaghjini ottenute da Juno serviranu cum'è una risorsa preziosa per missioni prossime cum'è l'Europa Clipper di a NASA, chì sarà lanciatu in un futuru vicinu, è u Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) di l'Agenzia Spaziale Europea, prevista per spiegà Europa, Ganimede è Callisto in i primi anni 2030.

