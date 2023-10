L'imaghjina stupente catturata da u Satellitu DSCOVR di a NASA mostra l'eclissi solare anulare da un milione di chilometri di distanza

By

L'imaghjini EPIC (Earth Polychromatic Imaging Camera) di a NASA, à bordu di u satellitu DSCOVR (Deep Space Climate Observatory), hà catturatu una splendida maghjina di una eclissi solare anulare da un milione di chilometri di distanza. L'imaghjina mostra una zona scura sopra i Stati Uniti, causata da l'ombra di a luna chì passava trà a Terra è u sole.

DSCOVR, chì hè operatu cumuna da a NASA, NOAA è a Forza Aria di i Stati Uniti, hè stata lanciata da SpaceX in 2015. A so missione primaria hè di monitorà i venti solari per e previsioni di u tempu spaziale, ma ancu catturà l'imaghjini di a Terra. U satellitu hè situatu à u Lagrange Point 1, una zona stabile di gravità à circa un milione di chilometri da a Terra.

Une éclipse de soleil annulaire se produit lorsque la Terre, la Lune et le Soleil s'alignent d'une manière qui crée une ombre lunaire et un « anneau de feu ». A cuntrariu di una eclissi solare tutale induve a luna blucca cumplettamente u sole, durante una eclissi solare anulare, a luna copre solu parzialmente u discu di u sole, creendu un anellu luminosu intornu à ellu. Stu fenominu hè cumunimenti chjamatu "anellu di focu".

U piccu di l'eclissi solare annulare era visibile solu longu una banda stretta chì si stendeva in nove stati di i Stati Uniti, da Oregon à Texas. Parti di l'America Centrale è Sudamerica anu ancu pussutu assistisce à l'avvenimentu. A visualizazione di l'eclissi in modu sicuru necessitava l'usu di vetri speciali o visori.

L'imaghjini catturati da l'imaghjini EPIC offre una perspettiva unica è mozzafiato di l'eclissi solare anulare, chì mostra a bellezza incredibile è e meraviglie celesti di u nostru universu.

