In un studiu recente publicatu in u International Journal of Cross Cultural Management, i scientisti anu evidenziatu parechje strategie chì ponu rinfurzà a cumunicazione è a spartera di cunniscenze in squadre virtuale glubale (GVT). A ricerca si focalizeghja nantu à e sfide affrontate da i gestori è l'impiegati da diverse sfondi culturali, linguistichi è geografichi quandu si impegnanu in e-meetings.

I GVT sò diventati sempre più populari, soprattuttu cù l'aumentu di l'opportunità di travagliu remotu stimulatu da a pandemia di COVID-19. Questu hà purtatu i scientisti à scopre cumu queste diverse squadre ponu scambià in modu efficace l'infurmazioni è l'intuizioni attraversu e fruntiere culturale. U duttore Zakaria, l'autore principale di u studiu da l'Università di Sharjah, enfatiza a necessità di l'individui per aghjustà u so cumpurtamentu secondu u cuntestu specificu di cumunicazione.

U studiu mette in risaltu a pratica di u cambiamentu di codice culturale cum'è un fattore significativu in un rendimentu interculturale efficace. Adupendu i cumpurtamenti linguistichi è culturali per cunfurmà à e diverse normi, i membri di a squadra ponu ponte i laccelli culturali è migliurà a cunniscenza. I circadori identificanu trè motivazioni specifiche chì guidanu l'individui à mudificà i so cumpurtamenti cumunicativi: a direzzione in u discorsu, l'apertura durante a spartera di a cunniscenza è i scopi orientati à u compitu.

L'apertura è l'amicizia trà i membri di a squadra sò stati trovati cuntribuiscenu significativamente à a creazione di fiducia in i GVT. I circadori ricumandenu chì e squadre s'impegnanu in a spartera di a cunniscenza cun un focusu nantu à creà un altu livellu di fiducia trà i culleghi. Inoltre, u studiu identifica l'impurtanza di ricunnosce e differenze trà e culture di cumunicazione d'altu cuntestu è di bassu cuntestu. E culture d'altu cuntestu enfatizzanu u cuntestu sottumessu è u tonu in a messageria, mentre chì e culture di u cuntestu bassu prioritanu a cumunicazione esplicita è diretta.

I risultati di stu studiu anu implicazioni pratiche per l'urganisazioni multinaziunali, i membri di a squadra virtuale globale è i formatori interculturali. I circadori suggerenu chì i prugrammi di furmazione ponu esse sviluppati per educà l'individui nantu à u cuncettu di cambiamentu di codice culturale è furnisce i cumpetenze necessarii per esse realizatu in modu efficace in i paràmetri interculturali. Sta cunniscenza pò rinfurzà e strategie di cumunicazione è hà un impattu pusitivu in u rendiment di a squadra in squadre virtuale globale.

In generale, u studiu furnisce insights preziosi nantu à e sfide è strategie per una cumunicazione efficace in GVT. Siccomu u travagliu remoto cuntinueghja à guadagnà prominenza, capiscenu è affruntà e barriere di cumunicazione interculturale serà essenziale per l'urganisazioni per favurizà a cullaburazione è u successu in squadre virtuale globale.

FAQ

Chì sò e squadre virtuale globale (GVT)?

E squadre virtuale glubale (GVT) sò squadre di individui chì travaglianu remotamente in diversi paesi, fusi orari è sfondi culturali chì utilizanu piattaforme virtuali cum'è i so mezi principali di cumunicazione è di cullaburazione.

Chì ghjè u cambiamentu di codice culturale?

U cambiamentu di codice culturale si riferisce à a pratica di adattà i cumpurtamenti linguistichi è culturali per cunforme à e diverse norme culturali è stili di cumunicazione. Implica mudificà i so mudelli di cumunicazione per colma i lacune culturali è rinfurzà a cunniscenza in l'interazzione interculturale.

Perchè a cumunicazione efficace hè impurtante in GVT?

A cumunicazione efficace hè vitale in i GVT per assicurà a cunniscenza, a cullaburazione è a spartera di cunniscenze trà i membri di a squadra da diverse sfondi culturali. Aiuta à superà e barriere linguistiche, prumove a creazione di fiducia è permette u scambiu di insights è informazioni preziosi.

Cumu l'urganisazione ponu facilità a cumunicazione efficace in GVT?

L'urganisazioni ponu facilità a cumunicazione efficace in i GVT prumove l'apertura, a fiducia è a sensibilità culturale trà i membri di a squadra. Furnisce prugrammi di furmazione nantu à a cumunicazione interculturale è u cambiamentu di codice culturale pò ancu esse benefiziu per rinfurzà e strategie di cumunicazione è per migliurà u rendiment di a squadra.