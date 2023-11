Un recente documentu di psicologia intitulatu "I negoziatori di a generazione attuale realizanu i so interessi à u costu di e generazioni future" hà sbulicatu a dinamica cumplessa di e negoziazioni intergenerazionali è e cunsequenze significative chì anu nantu à e generazioni future. Publicatu in u Journal of Environmental Psychology, u studiu realizatu da i circadori di l'Università Leuphana di Lüneburg è l'Università di Hildesheim palesa una realità sobria: i negoziatori attuali priurità i so interessi immediati sopra quelli di e generazioni future.

Per mezu di una seria di cinque esperimenti interattivi suciali chì implicanu 524 participanti, i circadori anu scupertu chì i negoziatori attuali tendenu à mette i so propiu guadagni à cortu termine sopra l'interessi à longu andà di e generazioni future. Ancu quandu i negoziatori sò stati richiesti solu di cunsiderà è di ricunnosce e preferenze di e generazioni future senza incurrenu alcunu costu persunale, u preghjudiziu versu i benefici immediati persiste. Inoltre, a ricerca hà scupertu chì sta priurità di l'interessi prisenti nantu à l'interessi di e generazioni future cuntinueghja ancu quandu e cunsequenze per e generazioni future sò diventate sempre più gravi.

Queste scuperte mette in risaltu a necessità urgente di intervenzioni destinate à ottene un equilibriu più equità trà l'interessi prisenti è futuri in i negoziati. I decisori devenu ricunnosce e cunsequenze à longu andà di e so azioni è piglià a rispunsabilità per assicurà un risultatu ghjustu per e generazioni future. Invece di fucalizza solu nantu à i guadagni à cortu termine, i negoziatori anu da cunsiderà l'impattu potenziale di e so decisioni nantu à u benessere è a sustenibilità di e società future.

U studiu serve cum'è una chjama à l'azzione per i decisori è i decisori pulitichi, enfatizendu l'impurtanza di ricunnosce è di affruntà l'implicazioni largu di i negoziati intergenerazionali. Urge un cambiamentu di mentalità da a gratificazione immediata à a sustenibilità à longu andà. Cunsiderendu attivamente l'interessi è u benessere di e generazioni future, i negoziatori ponu aiutà à creà un mondu più equitativu è sustenibile.

Q: Chì ghjè u principale scupertu di u studiu?

A: A scuperta principale di u studiu hè chì i negoziatori attuali priurità i so interessi immediati nantu à quelli di e generazioni future.

Q: Chì impattu anu questi risultati?

A: Queste scuperte mette in risaltu a necessità di intervenzioni per ottene un equilibriu più equitativu trà l'interessi prisenti è futuri in i negoziati.

Q: Quanti participanti eranu implicati in u studiu?

A: U studiu hà implicatu 524 participanti in cinque esperimenti interattivi suciali.

Q: Chì ponu fà i decisori per trattà stu prublema?

A: I decisori anu da ricunnosce e cunsequenze à longu andà di e so azzioni è priurità l'interessi di e generazioni future in i negoziati.