Un studiu recente suggerisce chì u nostru microbioma di l'intestinu pò ghjucà un rolu in a nostra salute di l'osse è aiutà à alluntanà u risicu di l'osteoporosi è di fratture. U studiu, publicatu in Frontiers in Endocrinology, esplora u campu di "osteomicrobiologia" è u so putenziale di cambià i microbiomi intestinali per una megliu salute di l'osse.

I ricercatori di l'Ebreu SeniorLife è Hinda è Arthur Marcus Institute for Aging Research in i Stati Uniti anu realizatu un studiu nantu à l'omi anziani per identificà fatturi mudificabili chì cuntribuiscenu à a salute di u scheletru. Utilizendu l'imaghjini d'alta risoluzione di u bracciu è a gamba, anu truvatu chì certi batteri anu associu negativu cù a salute di l'osse in l'adulti anziani.

Unu di i batteri, Akkermansia, hè stata ligata à l'obesità, mentre chì a bacteria Clostridiales DTU089 hè stata più abbundante in individui cù attività fisica più bassa è ingesta di prutezione. Studi precedenti anu stabilitu cunnessione trà l'ingesta di proteini, l'attività fisica è a salute scheletrica.

U studiu hà identificatu mudelli chì indicanu chì una più grande abbundanza di certa microbiota hè assuciata à peghju misure di densità ossea è microarchitettura. I circadori pruponenu più studii per investigà e relazioni trà spezie batteriche specifiche in l'intestinu è l'integrità scheletrica. Anu ancu u scopu di identificà i percorsi funzionali influenzati da questi batteri chì ponu avè un impattu nantu à a salute di l'osse.

Ancu s'ellu hè prematuru per cuncludi se l'organismi bacteriali stessi anu effetti diretti nantu à a salute scheletrica, i risultati suggerenu chì u microbioma intestinale puderia esse un scopu per influenzà a salute scheletrica in u futuru. Certi batteri in l'intestinu pò purtà à bassi livelli di inflammazioni, chì ponu influenzà a salute di l'osse.

Capisce a relazione trà u microbioma intestinale è a salute di l'osse puderia cuntribuisce à u sviluppu di intervenzioni per prevene l'osteoporosi è e fratture. Ulteriori ricerche in questu campu ponu furnisce insights potenziali approcci terapeutici per migliurà a salute di l'osse basatu nantu à a manipulazione di u microbioma intestinale.

