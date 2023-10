A microbiota materna ghjoca un rolu cruciale in u sviluppu fetale, u studiu mostra

In un studiu finlandese recente publicatu in BMC Biology, i circadori anu scupertu differenzi significati in l'attività di u genu in l'intestinu fetale, u cervellu è a placenta, secondu a microbiota di a mamma è i composti pruduciuti da elli. Queste scuperte furniscenu evidenza chì a microbiota materna hè cruciale per u sviluppu è a salute di i so figlioli.

Prima di stu studiu, pocu era cunnisciutu di i miccanismi è l'interazzione trà a microbiota materna è u sviluppu fetale. Per investigà questu, i circadori anu paragunatu i feti di e dighe di topi normali cù quelli di dighe di topi senza germe chì vivenu in un ambiente sterile. Analizanu l'espressione genica è a cuncentrazione di metaboliti in l'intestinu fetale, u cervellu è a placenta.

I risultati anu revelatu differenze significative in l'espressione di geni trà i feti di e dighe senza germi è normali. In l'intestinu, u sistema immune è i geni di l'interazzione host-microbe eranu menu attivi in ​​i feti di dighe senza germe. Inoltre, e differenze sò state osservate in l'espressione di geni assuciati à u sviluppu di u sistema nervu è u funziunamentu in u cervellu, è ancu in i geni chì regulanu a gravidanza in a placenta.

I differenzi in l'espressione genica eranu più pronunzianu in i feti maschili, chì suggerenu chì ponu esse più sensibili à l'effetti di a microbiota materna. I circadori anu scupertu ancu cumposti scunnisciuti prima in u fetu chì sò prubabilmente microbiche è cruciali per u sviluppu individuale.

Ulteriori ricerche sò realizate per investigà l'occurrence di metaboliti microbiani in altri mammiferi è per capiscenu l'implicazioni di carenze in l'interazzione host-microbe durante e prime fasi di vita. I risultati di stu studiu ponu cuntribuisce à una megliu comprensione di l'urigine di certi disordini è guidà e strategie di prevenzione è trattamentu futuri.

Fonti:

Aleksi Husso et al, Impacts of maternal microbiota and microbial metabolites on fetal intestine, brain, and placenta, BMC Biology (2023). DOI: 10.1186/s12915-023-01709-9

Università di Helsinki