U Novu Metudu Diagnosticu Utiliza l'AI per Detectà Rapidamente a Resistenza Antibiotica

I ricercatori di l'Università di Oxford anu fattu un prugressu significativu in u sviluppu di una prova di suscettibilità antimicrobiana nova è rapida chì pò detectà a resistenza à l'antibiotici in appena 30 minuti. U studiu, intitulatu "Deep learning and single-cell phenotyping for rapid antimicrobial susceptibility detection in Escherichia coli", hà utilizatu microscopia di fluorescenza è tecniche di intelligenza artificiale (AI) per analizà l'imaghjini di e cellule batteriche è identificà cambiamenti strutturali chì si verificanu quandu e cellule sò esposti à antibiotici.

Formendu mudelli di apprendimentu prufondu per identificà questi cambiamenti, i circadori anu ottinutu un tassu di precisione di almenu 80% nantu à una basa per cellula in parechje antibiotici. Stu metudu mostra un potenziale promettente per identificà a resistenza à l'antibiotici in campioni clinichi è puderia esse usatu per determinà l'efficacità di diversi antibiotici in u futuru.

L'attuale standard per a prova di resistenza à l'antibiotici implica a crescita di colonie batteriche in presenza di antibiotici, chì pò esse chjode è ritardà u trattamentu per i pazienti cù infezioni potenzialmente minaccianti di vita. A natura rapida di u novu metudu di diagnosticu pò diminuisce significativamente i tempi di trattamentu è permette trattamenti antibiotici mirati, minimizendu l'effetti secundari è rallentà l'aumentu di a resistenza antimicrobiana.

U duttore Achillefs Kapanidis, Prufessore di Fisica Biologica è Direttore di u Prugramma Oxford Martin in Test di Resistenza Antimicrobica, spiegò: "U nostru approcciu basatu in AI rileva in modu affidabile è rapidu i cambiamenti strutturali in e cellule batteriche causate da antibiotici. Identifichendu questi cambiamenti, pudemu stabilisce se una cellula hè resistente o sensibile à l'antibiotici ".

I circadori prughjettanu di sviluppà più u so metudu diagnosticu, facendu più veloce è scalabile per l'usu clinicu. Anu ancu scopu di espansione a so applicazione à diversi tipi di batteri è antibiotici.

Cù quasi 1.3 milioni di morti in 2019 attribuiti à a resistenza antimicrobiana, stu novu metudu diagnosticu offre speranza per migliurà i trattamenti di precisione è priservà l'efficacità di l'antibiotici. Detectendu accuratamente a resistenza à l'antibiotici in una manera puntuale, i medichi ponu prescrive regimi di trattamentu adattati, riducendu u risicu di peghju di l'infizzioni è a necessità di antibiotici supplementari.

FAQ:

Q: Cosa hè a resistenza antimicrobiana (AMR)?

A: A resistenza antimicrobiana si riferisce à l'abilità di i microorganismi, cum'è battìri, virus è fungi, per sustene l'effetti di droghe chì eranu inizialmente efficaci in u trattamentu di l'infizzioni causati da questi organismi.

Q: Cumu funziona u novu metudu diagnosticu?

A: U novu metudu diagnosticu combina a microscopia di fluorescenza è l'intelligenza artificiale per analizà l'imaghjini di e cellule batteriche è detectà cambiamenti strutturali causati da antibiotici. Formendu mudelli di apprendimentu prufondu, i circadori ponu identificà questi cambiamenti è determinà a presenza di resistenza à l'antibiotici.

Q: Chì sò i vantaghji di u novu mètudu diagnosticu?

A: U novu metudu di diagnosticu hè significativamente più veloce di l'approcciu standard d'oru attuale, chì furnisce risultati in appena 30 minuti. Hà ancu u putenziale di attivà trattamenti antibiotici mirati, diminuite i tempi di trattamentu, minimizzà l'effetti secundari, è rallentà l'aumentu di a resistenza antimicrobiana.