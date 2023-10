I difetti lineari minusculi ponu propulsà i materiali più rapidamente cà l'onda sonora

I ricercatori anu scupertu pocu tempu chì i difetti lineari, cunnisciuti cum'è dislocazioni, ponu propagate à traversu i materiali più veloce di a velocità di l'onda sonora. Dislocazioni sò rispunsevuli di furnisce i metalli cù a so forza è u travagliu, ma ponu ancu purtà à fallimenti catastròfichi in i materiali. Questa nova scuperta furnisce insights in i danni chì i dislocazioni ponu causà in diverse cundizioni estremi, cum'è terremoti o situazioni d'alta tensione in materiali di schermatura di l'aeronautica.

Per quasi 60 anni, i scientisti anu discututu se e dislocazioni ponu viaghjà più veloce di a velocità di u sonu in i materiali. Studi precedenti cuncludi chì ùn puderanu micca, ma i mudelli di l'informatica suggerenu chì puderianu s'elli eranu inizialmente accelerati à velocità più veloce di u sonu. Per misurà a velocità di dislocazioni, i circadori anu utilizatu a radiografia di raghji X per osservà e dislocazioni propagate in u diamante. I risultati di u studiu sò publicati in a rivista Science.

Hè impurtante di capisce chì i dislocazioni ultrarapide ponu rompe a velocità di e barriere di u sonu in i solidi, postu chì mostranu diversi cumpurtamenti è ponu causà fallimenti inespettati. Senza misurazioni precise, l'estensione di i danni causati da dislocazioni ultrarapide resta scunnisciutu. I circadori speranu chì stu studiu furnisce una megliu comprensione di fallimenti catastròfichi in i materiali è sfida l'assunzioni esistenti.

Per osservà a vitezza di dislocazioni, u squadra di ricerca hà realizatu esperimenti cù cristalli di diamanti sintetici à u laser di l'elettroni SACLA X-ray in Giappone. U diamante hè statu sceltu com'è materiale per via di u so mecanismu di deformazione più simplice cumparatu cù i metalli, chì facilita l'interpretazione di i risultati di l'imaghjini ultrarapidi di raghji X.

Questa ricerca rivoluzionaria mette in luce e capacità è i danni potenziali causati da dislocazioni in i materiali. Sfida l'ipotesi precedenti nantu à i tassi massimi di fallimentu in i materiali è mette in risaltu a necessità di più esplorazione in questu campu.

Fonti:

- Laboratoriu Naziunale di Accelerazione SLAC di u Dipartimentu di l'Energia

- Università di Osaka

- Rivista di Scienza