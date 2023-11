I battìri flagellati, cum'è Escherichia coli (E. coli), s'appoghjanu nantu à a rotazione di i filamenti flagellati helical per propulsà in u so ambiente. Ogni bacteria pussede parechji flagelli chì giranu inseme cum'è un fasciu elicoidale, chì permettenu un muvimentu senza saldatura. Hè statu longu cridutu chì i mutori flagellari, situati à a basa di sti filamenti, sperimentanu carichi elevati durante a natazioni bacteriale per via di a velocità di rotazione più bassa. Tuttavia, un studiu recente realizatu da circadori in l'Università di Scienza è Tecnulugia di a Cina (USTC) hà sfidatu sta cunvenzione cunvinziunali.

Per mezu di e misurazioni di torque-vitezza, u squadra di ricerca, guidata da Zhang Rongjing è u prufessore Yuan Junhua, hà fattu una scuperta sorprendente. Anu scupertu chì i mutori flagellari di i batteri cuntenenu in realtà un inseme incompletu di unità di statore, dispelling l'assunzione precedente chì i mutori sò sempre sottu à una carica alta durante a natazione. A relazione torque-vitezza di i mutori hè stata apprussimatamente custante in un certu intervallu di velocità di rotazione, cunnisciuta cum'è a velocità di ghjinochju, chì suggerenu chì e cundizioni di carica ùn eranu micca cusì pesanti cum'è pensatu prima.

Inoltre, i circadori anu realizatu esperimenti di risurrezzione di u mutore è anu investigatu a relazione torque-vitezza in diverse viscosità. Questi esperimenti anu revelatu chì i mutori flagellari eranu sottu carica intermediaria, cù solu a mità di l'unità di statore prisenti. In ambienti cù viscosità alta, i batteri di natatori ponu adattà aumentendu u numeru di unità di statore, assicurendu chì a so motilità resta robusta.

Per pruvà a resistenza di a rotazione flagellare, una camera di microfluid hè stata cuncepita per cambià rapidamente a viscosità. I risultati anu dimustratu chì quandu a viscosità media aumentava di colpu, a velocità di rotazione flagellare inizialmente diminuì, ma ricuperò gradualmente. Questa resilienza cunfirma a capacità di i batteri flagellati per mantene a so motilità malgradu i cambiamenti in e cundizioni di carica.

Questi risultati furniscenu una nova perspettiva nantu à u mecanismu daretu à a motilità robusta di i batteri flagellati. U settore incompletu di unità di statore in i motori flagellari permette l'adattabilità è a resistenza à diversi ambienti. Questa cunniscenza puderia avè implicazioni in diversi campi, cumprese a microbiologia è a biotecnologia, mettendu in luce e strategie chì i batteri impieganu per navigà in modu efficace in u so circondu.

FAQ

Chì ghjè u principale scuperta di u studiu realizatu da l'Università di Scienza è Tecnulugia di Cina?

I circadori anu scupertu chì i mutori flagellari di i batteri cuntenenu un inseme incompletu di unità di statore, sfidendu a credenza precedente chì questi mutori sò sempre sottu à una carica alta durante a natazione.

Cumu si adattanu i batteri di natatori à l'ambienti cù viscosità alta?

U battìri natariu pò aumentà u numeru di unità di stator, chì li permette di adattà à l'ambienti cù viscosità alta è mantene a so motilità.

Chì ghjè a velocità di u ghjinochju?

A velocità di u ghjinochju si riferisce à una gamma di velocità di rotazione à quale u torque di u mutore di i mutori flagellari ferma apprussimatamente constantu.

Perchè hè impurtante capisce u mecanismu di a rotazione flagellare?

Capisce u mecanismu di a rotazione flagellare furnisce insights in e strategie chì i batteri impieganu per trasfurmà in modu efficace in u so ambiente. Sta cunniscenza pò avè implicazioni in diversi campi, cumprese a microbiologia è a biotecnologia.