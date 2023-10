Un studiu recente hà sfidatu l'assunzione di longu tempu chì i primati cù fur o piume vibranti anu una visione superiore di u culore cumparatu cù i so contraparti menu culuriti. I ricercatori anu truvatu chì, mentri certi primati di culori brillanti anu veramente una visione di culore eccellente, altri ùn anu micca.

A visione di u culore hè a capacità di percepisce è distingue trà e diverse culori. Hè una adattazione impurtante in parechji animali, cumpresi i primati, per i travaglii cum'è a ricerca di l'alimentariu, a deteczione di predatori è l'identificazione di i putenziali cumpagni. A ricerca precedente hà suggeritu chì i culori vibranti vistu in certi primati significanu a so capacità di percive una gamma più larga di culori, chì teoricamente li dà un vantaghju in u so ambiente.

In ogni casu, u novu studiu, realizatu da una squadra di circadori, sfida sta supposizione esaminendu a visione di u culore di 89 spezie di primati. Anu trovu chì, mentri certi primati culuriti pussedevanu una visione superiore di u culore, altri ùn anu micca mostratu alcun vantaghju significativu cumparatu cù spezie menu culurite. I circadori cuncludi chì a capacità di visione di u culore ùn hè micca solu determinata da a presenza di culori vivi in ​​primati.

I risultati di stu studiu anu implicazioni impurtanti per a nostra intelligenza di l'evoluzione di a visione di u culore in i primati. Suggerisce chì ci sò altri fattori in più di i segnali visuali furniti da i culori vivi chì cuntribuiscenu à u sviluppu di a visione superiore di u culore. Hè necessariu più ricerca per scopre questi fatturi supplementari è acquistà una cunniscenza più clara di e variazioni in a visione di u culore trà i primati.

In cunclusione, stu studiu sfida l'assunzione largamente fatta chì i primati culuriti anu necessariamente una visione superiore di u culore. Mentre chì alcuni pussede una visione di culore eccellente, altri ùn mostranu alcun vantaghju significativu. A più ricerca hè necessaria per capiscenu cumplettamente a cumplessità di a visione di u culore in i primati.

