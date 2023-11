Un studiu recente publicatu in Diversità hà sbulicatu una nova luce nantu à u sviluppu evolutivu di l'ecolocazione in i baleni dentati è i delfini. L'ecolocazione hè una tecnica utilizata da questi animali marini per navigà è caccia in ambienti scuri sottumarini. Invece di s'appoghjanu à l'arechje esterne, i balene è i delfini emettenu soni aguti chì rimbalzanu nantu à l'uggetti è tornanu cum'è echi, chì li permettenu di cartografià u so circondu.

A ricerca, guidata da Jonathan Geisler, un prufissore d'anatomia in l'Istitutu di Tecnulugia di New York, è Robert Boessenecker, paleontologu in u Museu di Paleontologia di l'Università di California, hà cuncintratu annantu à l'analisi di una cullizzioni di fossili chì includenu duie antiche spezie di delfini da u genere Xenorophus. Queste spezie sò cunsiderate i primi membri di l'Odontoceti, u subordine di i mammiferi marini chì include tutti i baleni è i delfini ecolocating.

I fossili anu revelatu chì Xenorophus avia asimetria vicinu à u soffiu, ancu s'ellu ùn hè micca cusì pronunciatu cum'è quellu osservatu in l'echolocating spezie muderni. Inoltre, u studiu hà scupertu una torsione è un cambiamentu distinti di u musu in Xenorophus, chì hà cuntribuitu à l'audizione direzionale migliorata. I circadori anu paragunatu sta curvatura di u musu cù l'arechje asimmetriche di i civette, chì li permettenu di identificà a locu di a so preda in basa di u sonu.

Mentre chì Xenorophus ùn hè micca statu cum'è proficientu in a pruduzzione di soni alti o à sente frequenze alte cum'è l'odontoceti di l'oghje, hà sappiutu determinà accuratamente u locu di i soni. Questu suggerisce chì Xenorophus hà marcatu un stadiu di transizione significativu in l'evoluzione di l'ecolocazione in i baleni è i delfini.

I risultati enfatizanu ancu l'impurtanza di studià l'asimmetria in i fossili è mette in risaltu u so rolu in l'adattazione à diversi ambienti. Mentre a simetria hè un aspettu ben cunnisciutu di a biologia evolutiva, sta ricerca dimostra chì l'asimmetria ùn deve esse micca trascurata cum'è variazione individuale o distorsione geologica.

Ulteriori investigazioni seranu realizate per esaminà altri odontoceti è determinà se a funzione di curvatura di u musu era diffusa trà e prime spezie ecolocatrici.

Fate frequenza:

1. Chì ghjè l’eculocazione ?

L'ecolocazione hè una tecnica utilizata da balene è delfini per navigà è caccia in ambienti scuri sottumarini. Questi animali marini emettenu soni aguti chì rimbalzanu nantu à l'uggetti, chì li permettenu di cartografià u so circondu basatu annantu à l'echi chì tornanu à elli.

2. Cumu e balene è i delfini pruducianu soni per l'eculocazione ?

E balene è i delfini pruducianu soni per l'ecolocazione attraversu strutture in i so cranii è i tessuti molli vicinu à u soffiu. Sti strutturi sò asimmetrici, vale à dì chì una funzione da una parte hè sfarente da a so contrapartita da l'altra parte. Questa asimmetria permette a pruduzzione di u sonu.

3. Cumu e balene è i delfini localizzanu i soni ?

E balene è i delfini si basanu nantu à l'audizione direzionale per localizà i soni. A mascella inferiore, chì hè piena di grassu, cunduce l'onda di sonu à l'arechja interna, chì permette à l'animali di determinà a direzzione da quale i soni venenu.

4. Chì svela u studiu nantu à l'antica spezia di delfini Xenorophus ?

U studiu hà truvatu chì Xenorophus avia asimmetria vicinu à u soffiu, simili à e spezie ecolocating attuali. Tuttavia, Xenorophus hà ancu mostratu una torsione è un muvimentu distinti di u musu, chì hà rinfurzatu ancu e so capacità di audizione direzzione.

5. Chì rolu hà l’asimmetria in l’evoluzione di l’eculocazione ?

Mentre chì assai attenzione hè stata data à a simetria in l'evoluzione, sta ricerca mette in risaltu l'impurtanza di l'asimmetria in l'adattazione à e diverse ambienti. Suggerisce chì l'asimmetria deve esse esaminata in i fossili per capisce megliu u sviluppu di l'ecolocazione in i baleni è i delfini.