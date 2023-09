Un ligame potenziale trà COVID-19 è a malatia di Alzheimer

Un studiu recente hà illuminatu un potenziale mecanismu moleculare chì puderia spiegà i sintomi cognittivi, cumprese a "nebbia cerebrale", sperimentata da e persone infettate da u virus SARS-CoV-2. A ricerca suggerisce ancu un pussibule ligame trà COVID-19 è u sviluppu o l'aggravamentu di a malatia d'Alzheimer.

U studiu, guidatu da Cristina Di Primio è i so culleghi, hà esploratu l'effetti di l'infezzione SARS-CoV-2 nantu à e cellule neuronali è mudelli di mouse. A squadra hà focu annantu à una proteina chjamata Tau, chì hè cunnisciuta per u so rolu in u sviluppu di a malatia d'Alzheimer. In l'individui cù Alzheimer, e molécule di Tau si aggroviglianu è si aggreganu in neuroni.

A ricerca hà revelatu chì quandu SARS-CoV-2 infetta e cellule neuronali o u cervellu di u mouse, interagisce cù Tau, causendu un prucessu chjamatu iperfosforilazione. Stu prucessu implica l'aghjunzione di gruppi di fosfati à Tau in locu specifichi di ubligatoriu. Curiosamente, l'iperfosforilazione osservata in u studiu riflette i mudelli di fosforilazione vistu in i malati di Alzheimer.

Inoltre, i circadori anu rilevatu un aumentu significativu di i livelli di Tau in a frazione insolubile di e cellule infettate, chì indicanu alterazioni patologiche à a proteina. Ùn hè chjaru se questi cambiamenti sò un risultatu direttu di u virus o parte di una risposta di difesa cellulare.

Mentre u studiu furnisce insights preziosi nantu à u ligame potenziale trà COVID-19 è a malatia di Alzheimer, più ricerca hè necessaria per capisce cumplettamente i meccanismi sottostanti è stabilisce a rilevanza clinica. Tuttavia, sti risultati mettenu in risaltu l'impurtanza di investigà ulteriormente l'effetti neurologichi à longu andà di COVID-19.

In generale, stu studiu cuntribuisce à u crescente corpu di evidenza chì suggerenu chì l'infezione da COVID-19 pò avè implicazioni oltre i sintomi respiratorii. L'interazzione trà SARS-CoV-2 è Tau suscite pussibulità intriganti per a ricerca futura è u sviluppu di intervenzioni terapeutiche.

Journal Reference: Di Primio, C., et al. (2023) L'infezione da coronavirus 2 di sindrome respiratoria acuta severa porta à a firma patologica Tau in i neuroni. PNAS Nexus. doi.org/10.1093/pnasnexus/pgad282.

(Nota: L'articulu originale furnisce infurmazioni più dettagliate è pò esse accessu via a riferenza di u ghjurnale furnita.)