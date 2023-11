Un studiu recente realizatu da circadori in l'Università di Otago hà sbulicatu una nova luce nantu à u burcu di l'ozonu Antarticu è a so dimensione persistente è a prufundità in l'ultimi quattru anni. Contrariamente à a credenza populari, i chlorofluorocarbons (CFC) ùn ponu micca esse solu rispunsevuli di l'alarmante depletion d'ozone.

U studiu, publicatu in Nature Communications, hà esaminatu i cambiamenti mensili è di ogni ghjornu in i livelli di l'ozone in diverse altitudini è latitudini in u burcu di l'ozonu Antarticu da 2004 à 2022. L'autore principale Hannah Kessenich, Ph.D. candidatu in u Dipartimentu di Fisica, hà revelatu chì micca solu u foru di l'ozone s'hè allargatu in a zona, ma hè ancu diventatu significativamente più profondu durante a primavera paragunatu à quasi duie decennii fà.

I circadori anu fattu una cunnessione sorprendente trà a diminuzione di l'ozone è i cambiamenti in l'aria chì entra in u vortice polare sopra l'Antartida. Questu suggerisce chì i recenti grandi buchi di ozone ùn ponu micca esse attribuiti solu à i CFC. Mentre chì u Protocolu di Montreal nantu à e Sustanze chì Deplete the Ozone Layer hà regulatu a pruduzzione è u cunsumu di sustanzi chimichi chì deplete l'ozone dapoi u 1987, u studiu mette in risaltu a prisenza di altri fattori cumplessi chì cuntribuiscenu à a fossa di l'ozone.

Kessenich hà enfatizatu chì, ancu s'ellu hè statu fattu un prugressu significativu in affruntà l'esaurimentu di l'ozonu ligatu à i CFC, u burcu di l'ozonu in l'Antartida hè statu trà i più grandi registrati in l'ultimi trè anni, cù dui di i cinque anni precedenti chì anu ancu una dimensione notevuli. In fatti, u burcu di l'ozonu di u 2023 hà digià superatu a dimensione di i trè anni precedenti, coprendu più di 26 milioni di km2, quasi duie volte l'area di l'Antartida.

Capisce a variabilità di l'ozonu hè cruciale per a so influenza significativa nantu à u clima in l'emisferu miridiunali. U burcu di l'ozonu Antarticu interagisce cù u delicatu equilibriu atmosfericu, influenzendu i mudelli di ventu è u clima di a superficia, chì ponu avè ripercussioni lucali. Kessenich spiegò chì mentre u burato di l'ozone hè separatu da l'effetti di i gasi di serra nantu à u clima, ghjoca un rolu integrale in a distribuzione di a luce UV è l'almacenamiento di calore in l'atmosfera.

Affrontendu e preoccupazioni nantu à i raghji UV estremi, Kessenich hà assicuratu à l'individui in Nova Zelanda chì u foru di l'ozone di l'Antartida ùn si estende generalmente sopra u paese, postu chì hè principalmente situatu direttamente sopra l'Antartida è u Polu Sud. Questu pone i New Zealanders à un risicu più bassu di esposizione UV aumentata.

In generale, stu studiu serve cum'è un ricordu chì a dinamica cumplessa di u burcu di l'ozonu antarticu richiede un monitoraghju è una comprensione cuntinua. Mentre chì a regulazione di i CFC hà datu risultati pusitivi, hè essenziale per investigà è affruntà i fatturi multifaccetti in ghjocu per gestisce efficacemente è mitigà l'impattu di u burcu di l'ozone nantu à u clima è i mudelli climatichi regiunale.

Spietenu FAQ (FAQ)

1. Chì pruvucassi u pirtusu di l'ozonu antarticu ?

U pirtusu di l'ozonu di l'Antarticu hè principalmente attribuitu à a prisenza di clorofluorocarboni (CFC) è altri sustanzi chì deplete l'ozone. Tuttavia, stu studiu recente suggerisce chì i fatturi cumplessi oltre i CFC ponu ancu cuntribuisce à u pirtusu di l'ozone.

2. U pirtusu di l'ozonu hè statu migliuratu ?

Mentre u Protocolu di Montreal hà regulatu cù successu a pruduzzione è u cunsumu di sustanzi chimichi chì sguassate l'ozonu, u studiu revela chì u pirtusu di l'ozonu in l'Antartida hè statu notevolmente grande in l'ultimi quattru anni è hà ancu superatu i record precedenti in dimensione.

3. Cumu u pirtusu di l'ozonu affetta u clima ?

U pirtusu di l'ozone hà effetti in aval nantu à i mudelli di u ventu è u clima di a superficia in l'emisferu miridiunali. Puderà impactà e cundizioni climatichi lucali è hà implicazioni per a distribuzione di u calore in l'atmosfera.

4. Ci hè un risicu di l'aumentu di l'esposizione UV per via di l'ozone?

Mentre u burato di l'ozonu pò causà livelli UV estremi annantu à l'Antartida, in generale ùn si estende micca significativamente sopra regioni cum'è a Nova Zelanda. L'individui in tali zoni ùn anu micca bisognu di preoccupassi di applicà una crema solare extra per via di l'impattu direttu di l'ozone.

[Fonte: Università di Otago]