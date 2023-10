E persone cun HIV in più altu risicu di reinfezione da COVID-19, u studiu trova

Un novu studiu guidatu da i Centri per u Controlu è a Prevenzione di e Malattie (CDC) revela chì l'individui cù HIV (PWH) anu tassi più alti di reinfezione da COVID-19 cumparatu cù quelli senza HIV (PWOH).

U studiu, publicatu in Emerging Infectious Diseases, analizò e dati di 453,587 adulti in Chicago chì eranu infettati da SARS-CoV-2 da a so infezione iniziale finu à maghju 2022. I circadori anu esaminatu i risultati di test COVID-19 è i registri di vaccinazione ligati à l'HIV / Enhanced di Chicago. Sistema di segnalazione di l'AIDS.

U studiu hà truvatu chì u 5.3% di l'individui pusitivi COVID anu sperimentatu reinfezzione, cumpresu 6.7% di PWH è 5.2% di PWOH. PWH hà avutu un tassu di reinfezione di 66 per 1,000 persone-anni, più altu ch'è u 50 per 1,000 persone-anni trà PWOH. Dopu avè aghjustatu per altri fattori, PWH hà avutu un tassu significativamente più altu di reinfezione da COVID-19 (1.46 per 1,000 persone-anni) cumparatu à PWOH.

Hè statu osservatu chì trà e persone chì anu sperimentatu a reinfezzione, PWH tende à esse più vechje (cù una età mediana di 43 anni) cumparatu cù PWOH (cù una età mediana di 36 anni). PWH era ancu più prubabile di esse l'omi (79.3% versus 40.9%) è Black (53.7% versus 27.0%). Inoltre, PWH hà avutu una probabilità più alta d'avè ricevutu a serie primaria di vaccina COVID-19 è u booster cumparatu cù PWOH (31.8% versus 22.1%). Curiosamente, un percentinu più chjucu di PWH ùn era micca vaccinatu à u mumentu di a so prima infezione cumparatu cù PWOH (87.5% versus 91.0%).

U studiu mette in risaltu l'impurtanza di PWH in seguitu à u calendariu di vaccinazione COVID-19 cunsigliatu, cumprese a ricezione di dosi di rinfurzà, per mitigà u risicu di reinfezione SARS-CoV-2. Fora di i residenti chì anu ricivutu a vacuna prima di a so prima infezione, 54.2% anu cumpletu a serie primaria di vaccini Pfizer / BioNTech. Trà l'individui chì anu sperimentatu a reinfezzione, u 39.6% avia finitu a serie primaria ma ùn avia ancu ricevutu un booster.

Indipendentemente da l'onda varianti è u trimestre di u calendariu, PWH hà sempre mostratu un tassu di reinfezzione più altu ch'è PWOH. A più alta incidenza di reinfezzione trà PWH hè accaduta durante a predominanza di a ceppa Omicron, cù 50 casi per 1,000 persone-annu. In generale, ci era un eccessu di 16 reinfezioni per 1,000 persone-annu signalatu trà PWH.

Per prevene e reinfezioni da SARS-CoV-2, l'autori enfatizanu chì PWH deve aderisce à u calendariu di vaccinazione COVID-19 cunsigliatu, cumprese e dosi di rinfurzà.

