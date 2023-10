U studiu trova chì l'affiliazione religiosa ùn hà micca impattu l'usu di pornografia in linea in Germania

Un studiu recente publicatu in Archives of Sexual Behavior hà esploratu a relazione trà l'affiliazione religiosa è l'usu di pornografia in linea in Germania. I circadori anu utilizatu i dati di u pannellu di seguimentu web cumminati cù i dati di l'inchiesta per acquistà insights in i cumpurtamenti in linea di diversi gruppi religiosi.

A cuntrariu di studii precedenti chì suggerenu una forte correlazione trà a religiosità è l'usu di a pornografia, i risultati indicanu chì i cattolici tedeschi, i protestanti è i religiosi micca affiliati sò ancu probabili di utilizà a pornografia in linea. Per d 'altra banda, i membri di e religioni minoritarie, cum'è i musulmani o i cristiani ortodossi, sò menu probabili di impegnà in pornografia in linea.

U studiu hà ancu revelatu risultati cuntrastanti quandu paragunatu à a ricerca realizata in altri paesi. In Germania, esse protestanti o cattolici ùn riduce micca significativamente a probabilità di usu di pornografia in linea, à u cuntrariu di paesi cum'è i Stati Uniti. I circadori speculanu chì sta diferenza pò esse attribuita à l'attitudini comparativamente più liberali di i cristiani tedeschi.

Una limitazione di a ricerca precedente nantu à questu tema hè chì si basava assai nantu à l'autore rapportu per mezu di sondaggi, chì ponu esse sottumessi à preghjudizii è imprecisioni. L'usu di i dati di u pannellu di seguimentu web furnisce una misurazione più obiettiva è precisa di i cumpurtamenti in linea di l'individui, cumpresu l'usu di pornografia.

I circadori suggerenu chì i risultati di stu studiu sfidanu l'ipotesi precedenti è mette in risaltu l'impurtanza di utilizà metudi alternativi, cum'è u web tracking, per studià temi sensibili cum'è a pornografia in linea. Fiendu à i dati di seguimentu di u web, i circadori ponu scaccià e limitazioni assuciate à i dati auto-riportati, assicurendu una cunniscenza più cumpleta di l'attività in linea attuale di e persone.

In generale, stu studiu cuntribuisce à a nostra capiscitura di a relazione trà l'affiliazione religiosa è l'usu di pornografia in linea in Germania. Enfatiza a necessità di una ricerca sfumata chì cunsidereghja e differenze culturali è religiose quandu esaminendu tali cumpurtamenti.

Fonte: GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften

Maximilian TP von Andrian-Werburg et al, A Re-evaluation of Online Pornography Use in Germany: A Combination of Web Tracking and Survey Data Analysis, Archives of Sexual Behavior (2023). DOI: 10.1007/s10508-023-02666-8