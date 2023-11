L'impattu senza precedente di l'eruzione di u vulcano Hunga Tonga-Hunga Ha'apai nantu à a stratosfera

L'eruzione di u vulcanu Hunga Tonga-Hunga Ha'apai u 15 di ghjennaghju di u 2022, hà avutu cunsequenze di vasta scala oltre a distruzzione immediata causata da tsunamis in parechji paesi. Un studiu recente realizatu da a Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences (SEAS) è l'Università di Maryland palesa chì l'eruzione hà cambiatu significativamente a chimica è a dinamica di l'estratosfera, purtendu à perdite record in a capa d'ozone in tuttu. l'emisferu miridiunali.

L'eruzione hà injectatu una quantità straordinaria di vapore d'acqua - circa 300 miliardi di lire - in l'estratosfera tipicamente secca. Questa intruduzione brusca di vapore d'acqua pusò a stratosfera in un territoriu inesploratu, cum'è nisuna eruzione vulcanica precedente in a storia satellitare registrata hà liberatu un voluminu cusì massivu di vapor d'acqua in l'atmosfera.

L'iniezione di vapore d'acqua, cù l'anidride sulfurosa emessa da u vulcanu, hà attivatu una catena di avvenimenti in a chimica atmosferica. U diossidu di sulfuru pruducia aerosol di sulfatu, chì facilitava a nova reazzione chimica. Sti riazzioni chimichi, accumpagnati da a prisenza di vapore d'acqua, hà purtatu à cambiamenti generalizati in a cuncentrazione di gasi è cumposti, cumpresu l'ozone.

L'impattu nantu à a capa di l'ozonu hè statu più pronunciatu nove mesi dopu à l'eruzione, cù a diminuzione di l'ozone righjunghji livelli senza precedente in uttrovi. I cambiamenti in a temperatura, a circulazione è a cuncentrazione di diversi cumposti anu avutu effetti assai largu nantu à l'estratosfera, chì facenu di sta eruzione a più grande splusione mai registrata in l'atmosfera.

Avanzate, i circadori pensanu à cuntinuà à seguità l'impattu di u vulcanu in tuttu u 2023 è dopu. I livelli elevati di vapore d'acqua sò previsti per persiste in l'estratosfera per parechji anni, potenzialmente amplificà e perdite d'ozone in l'Antartide mentre u vapore si move da i tropici à u polu di l'emisferu miridiunali.

Questa ricerca rivoluzionaria mette in luce e cunsequenze lunghe di l'eruzioni vulcaniche è mette in risaltu a necessità di un monitoraghju cuntinuatu è di capiscenu di u so impattu nantu à a nostra atmosfera è u clima. Studiendu questi avvenimenti, i scientisti ponu anticipà megliu è mitigà i so effetti, infine salvaguardendu u delicatu equilibriu di u nostru ambiente.

FAQ

Q: Chì ghjè a stratosfera ?

L'estratosfera hè una capa di l'atmosfera di a Terra situata à circa 8-30 chilometri sopra a superficia. Hè induve a capa protettiva di l'ozonu reside.

Q: Cumu l'eruzione di u vulcanu Hunga Tonga-Hunga Ha'apai hà impactatu a stratosfera?

L'eruzione hà injectatu una quantità enorme di vapore d'acqua in l'estratosfera, pruvucannu cambiamenti significativi in ​​a so dinamica è a chimica. Questi cambiamenti anu purtatu à perdite senza precedente in a capa d'ozone in l'emisferu miridiunali.

Q: Chì sò l'aerosols di sulfate?

L'aerosoli di sulfate sò particelle minuscule composte di composti di sulfate. Anu un rolu cruciale in a chimica atmosferica è ponu influenzà u clima è a qualità di l'aria.

Q: Quantu duranu i livelli elevati di vapore d'acqua in a stratosfera?

U vapore d'acqua hè previstu di stà elevatu in a stratosfera per parechji anni, potenzialmente amplificà e perdite d'ozone in l'Antartide mentre si move versu u polu di l'emisferu miridiunali.

Q: Perchè hè impurtante capisce l'impattu di l'eruzioni vulcaniche nantu à l'atmosfera ?

Studià l'impattu di l'eruzioni vulcaniche nantu à l'atmosfera aiuta à i scientisti à anticipà megliu è mitigà l'effetti di questi avvenimenti. Cuntribuisce ancu à a nostra cunniscenza di u cambiamentu climaticu, a qualità di l'aria è u dilicatu equilibriu di u nostru ambiente.