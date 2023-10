I ricercatori di l'Università di Arizona in Tucson anu fattu una scuperta perplessa mentre studiava l'asteroide 33 Polyhymnia. Questu asteroide, chjamatu dopu à a musa greca di l'inni sacri, hà suscitatu l'interessu di l'astrofisici per via di a so densità incredibile. In fattu, 33 Polyhymnia hè cusì densu chì i scientisti ipotisanu chì pò esse cumpostu di elementi chì ùn si trovanu micca nantu à a tavola periodica.

A pussibilità di l'asteroidi chì anu cumpusizioni scunnisciute nantu à a Terra hè particularmente significativa per quelli chì participanu à l'attività minera spaziale. L'imprese interessate in a minazione di asteroidi per metalli preziosi cum'è l'oru trovanu l'esistenza di tali elementi assai intriganti.

In un studiu publicatu in The European Physical Journal Plus, i circadori anu classificatu 33 Polyhymnia cum'è un ughjettu ultradensu compactu (CUDO) è truvaru chì hà una densità misurata più altu ch'è qualsiasi elementu cunnisciutu in a Terra. Speculanu chì questu asteroide pò esse cumpostu di elementi superpesanti prima micca identificati da l'omu.

A densità di questi elementi ipotetichi seria ancu più grande di quella di Osmium, chì hè attualmente l'elementu stabile naturali più densu cunnisciutu. Cù un numeru atomicu di circa 164, sti elementi superanu Osmium in densità.

A squadra di l'Università di l'Arizona hà esploratu e proprietà di elementi cù numeri atomichi più altu ch'è quelli nantu à a tavola periodica. Ancu s'ellu anu esaminatu elementi cum'è Osmium è altri chì sò stati pruduciati artificialmente cù numeri atomichi più alti, ùn anu pussutu truvà alcunu cù densità di massa chì puderianu cuntà l'osservazioni fatte nantu à 33 Polyhymnia.

I circadori pruposti chì, se l'elementi superpesanti sò abbastanza stabili, puderanu esse potenzialmente in i nuclei di asteroidi densi cum'è 33 Polyhymnia. Questu apre e pussibulità fascinanti per più esplorazione è capiscenu di a cumpusizioni di l'asteroidi in u nostru sistema solare.

I recenti sforzi di a NASA per studià è ottene campioni da l'asteroidi allineanu cù i risultati di l'Università di Arizona. A ricuperazione riescita di u primu campionu d'asteroide da l'asteroide Bennu, è ancu u lanciu di a nave spaziale Psyche per studià l'asteroide metallicu Psyche, sottolinea l'impurtanza di investigà questi corpi celesti. Queste missioni puderanu furnisce insights preziosi nantu à a furmazione è a cumpusizioni di l'asteroidi, stendendu luce nantu à a storia iniziale di u nostru sistema solare.

