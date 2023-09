Testemu l'aurore boreali spettaculari in l'Irlanda è l'Irlanda di u Nordu

L'aurore boreali, una di e più stupente manifestazioni naturali in u mondu, ponu esse vistu in diversi lochi in Irlanda è in l'Irlanda di u Nordu. Ancu s'ellu ùn ci hè micca garanzie di assistisce à stu magnificu spettaculu di luci, l'equinoziu chì vene u 23 di settembre pò furnisce una chance megliu, secondu David Moore, editore di a rivista Astronomy Ireland. E cundizioni in u campu magneticu di a Terra è l'inclinazione di u pianeta durante stu tempu aumentanu a pussibilità di vede l'aurora.

A costa nordu rurale di l'Irlanda di u Nordu hè cunsideratu unu di i migliori lochi per osservà e luci, postu chì ùn ci sò micca luci di a cità in a distanza è a vista affaccia nantu à l'oceanu Atlanticu. Mayo, chì hà ancu una vista di l'oceanu, hè un altru bonu postu per vede l'aurore boreali. Tuttavia, u celu chjaru hè essenziale per vede da ogni locu in u paese.

U prucessu di l'aurora principia cù i flares solari nantu à u sole, chì liberanu miliardi di tunnellate di radiazione in u spaziu. Sti particeddi atomichi ghjunghjenu à l'atmosfera di a Terra dopu à circa dui ghjorni è sò tirati versu u polu Nordu è Sud da u campu magneticu di a Terra. Quandu si scontranu cù l'atomi è e molécule in l'atmosfera, generanu culori vibranti chì caratterizeghjanu l'aurore boreali.

L'intensità di e luci depende di l'attività di e particelle, cù una forma ovale tipica chì si forma intornu à u Polu Nordu. In casi rari, quandu ci hè una splusione solare maiò, l'anellu si espande è pò ghjunghje sin'à u sudu di l'Irlanda. Per aumentà e probabilità di vede l'aurora, hè cruciale per esse alluntanatu da lumi artificiali. A vita in una cità o cità pò furnisce solu un visu di schermi maiò, mentre chì i posti più scuri in a campagna offrenu una vista megliu.

L'Astronomia Irlanda gestisce un serviziu d'alerta d'aurora, chì furnisce l'aghjurnamenti di ogni ghjornu nantu à e cundizioni di u celu è a pussibilità di vede l'aurora boreale. Hè impurtante di nutà chì l'aurora pò esse vistu in ogni mumentu di a notte, cù durazioni chì varienu da uni pochi ore à a notte sana.

Ancu s'è e cundizioni climatichi in Irlanda spessu presentanu sfide, i prossimi anni sò promettenti per tistimunianza di l'aurore boreale, postu chì l'attività di u sole hè ghjunta à u piccu in u 2025. Dunque, tenete un ochju nantu à u celu è sperate per notti chjaru per sperimentà stu stupente. fenomenu naturale inspirante.

Fonti:

- A rivista Astronomia Irlanda