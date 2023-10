I scientisti chì analizanu e dati raccolti da un pianu di ricerca in l'estratosfera anu fattu una scuperta sorprendente - pezzi minusculi di metalli è elementi esotici da navi spaziali scartate. A ricerca, realizata da l'Amministrazione Naziunale di l'Atmosfera Oceanica (NOAA), inseme cù l'Università Purdue è l'Università di Leeds, truvò l'aluminiu è altri metalli incrustati in circa 10% di e particelle in l'estratosfera. Trà l'elementi più inespettati eranu niobium è hafnium, chì sò elementi rari chì ùn sò micca tipicamenti truvati in questa regione di l'atmosfera. U misteru di a so origine hè stata risolta quandu l'elementi sò stati tracciati à i satelliti è i boosters di cohete, chì l'utilizanu in alliati resistenti à u calore è d'altu rendiment.

A ricerca hà utilizatu un strumentu specializatu chjamatu PALMS (Particle Analysis by Laser Spectrometry) installatu nantu à un aviò di ricerca per riunisce è analizà chimicamente particelle d'aria individuali. U studiu, publicatu in Proceedings of the National Academy of Sciences, hà u scopu di studià e particelle di aerosol in l'estratosfera. L'estratosfera, a seconda capa di l'atmosfera di a Terra, hè a casa di a capa d'ozonu, chì prutegge u pianeta da a luce ultravioletta dannosa.

Mentre a quantità di contaminazione da u spaziu spaziale pò parè chjuca, cù più di 5,000 8,000 satelliti lanciati in l'ultimi cinque anni è l'aspettativa di a maiò parte di elli eventualmente rientranu in l'atmosfera, ci hè bisognu di capisce cumu questu affettarà l'aerosols stratosferichi. OrbitingNow, una urganizazione chì traccia l'uggetti in u spaziu esterno, attualmente monitoreghja circa XNUMX XNUMX oggetti in l'orbita bassa di a Terra chì eventualmente brusgianu in l'atmosfera.

Sta ricerca mette in risaltu l'impattu invisibili di l'esplorazione spaziale nantu à l'ambienti di a Terra è l'impurtanza di a dispusizione rispunsevule di i detriti spaziali. Capisce cumu a spazzatura spaziale affetta a nostra atmosfera hè cruciale sia per a prutezzione di u nostru pianeta sia per u sviluppu sustenibile di a tecnulugia spaziale.

Fonti:

- U Canale Meteo è NOAA [senza URL]

- Atti di l'Accademia Naziunale di Scienze [senza URL]