Una squadra d'astrònomu hà assistitu recentemente à un avvenimentu còsmicu straordinariu chì hà perplessu i scientisti in u mondu sanu. Stu fenomenu raru, cunnisciutu cum'è un transitorio otticu luminoso blu veloce (LFBOT), hè statu osservatu per a prima volta è hà lasciatu i circadori in cerca di risposte.

U LFBOT, chjamatu "Diavulu di Tasmania", hè accadutu in una galassia vicina à circa 1 miliardi di anni luce di distanza da u nostru pianeta. A cuntrariu di e supernova chì svanisce gradualmente in settimane o mesi, i LFBOT righjunghjenu rapidamente a so luminosità massima è poi diminuite rapidamente in pochi ghjorni.

A tremenda luminosità di u Diavulu di Tasmania hà sconcertatu i scientifichi, emettendu energia equivalente à quella di 100 miliardi di soli. L'astrofisicu Jeff Cooke da l'Università di Tecnulugia di Swinburne è u Centru di Eccellenza ARC in a Scuperta di l'Onde Gravitational (OzGrav) in Australia hà dettu: "Un avvenimentu cum'è questu ùn hè mai statu vistu prima".

Dapoi u 2018, solu una manciata di LFBOT sò state osservate, tutte accadute in galassie induve e stelle si formanu attivamente. A cumunità astronomica ùn hè micca sicura di u mecanismu sottostante chì guida questi rari avvenimenti.

L'autore principale di u studiu Anna YQ Ho, un prufessore assistente di astronomia in l'Università di Cornell, spiegò: "L'LFBOT sò digià una spezia di avvenimentu stranu, esoticu, cusì era ancu più stranu". A fonte di a grande quantità di energia emessa resta scunnisciuta.

A scuperta di u diavulu di Tasmanian LFBOT è u so flaring ripetutu hà suscitatu ancu più dumande per i scientisti. I risultati di u studiu sò stati publicati recentemente in a rivista Nature. I ricercatori anu utilizatu una serie impressiunanti di 15 telescopi in u mondu per scopre u flaring.

FAQ

Cosa hè un LFBOT?

Un LFBOT, o transitorio luminoso otticu blu veloce, hè un tipu d'esplosione cosmica chì brilla luminosamente in a luce blu, righjunghjendu a so luminosità massima è sbiadisce in pochi ghjorni.

Cumu hè un LFBOT diffirenti da una supernova?

A cuntrariu di e supernova, chì ponu piglià settimane o mesi per dim, i LFBOT righjunghjenu rapidamente a so luminosità massima è poi diminuinu in luminosità in un cortu periodu di tempu.

Chì ci hè unicu di u LFBOT Tasmanian Devil?

U LFBOT Tasmanian Devil hè a prima istanza osservata di un LFBOT flaring ripetutamente. Emette una quantità stupente di energia, equivalente à quella di 100 miliardi di soli.

Chì ghjè a fonte di l'energia di u Diavulu Tasmanian LFBOT?

I scientisti ùn sò micca cunuscenti di u mecanismu sottostante rispunsevuli di a liberazione massiva di l'energia esibita da u LFBOT Tasmanian Devil.