I parassiti Manipulanu l'Ospiti Utilizendu Geni Arrubati, Studiu Trova

I scientisti di u RIKEN Center for Biosystems Dynamics Research anu scupertu un metudu fascinante chì i parassiti utilizanu per manipulà i so ospiti: geni arrubati acquistati per trasferimentu di geni horizontale. U studiu, publicatu in Current Biology, revela chì i parassiti pussede a capacità di manipulà u cumpurtamentu di l'ospiti per a so propria sopravvivenza è ripruduzzione.

Un esempiu di sta manipulazione hè vistu in i vermi di crine. Questi vermi nascenu in l'acqua è s'appoghjanu à l'insetti aquatichi per u trasportu in terra secca. Quandu ghjunghjenu à i so ospiti terrestri, cum'è grilli o mantis, i vermi manipulanu u so cumpurtamentu per assicurà chì sò eventualmente tornati à l'acqua, induve ponu cuntinuà u so ciculu di vita. Mentre i studii precedenti anu suggeritu l'usu di mimetismo moleculare da i parassiti, u mecanismu esattu daretu à stu fenomenu hè statu elusive.

Per fà luce nantu à questu tema, i circadori anu esaminatu l'espressione genica in un verme di crine di cavallu di Chordodes mentre manipulava u so host mantis. Anu scupertu chì u vermu spressione più di 3,000 XNUMX geni più intensamente durante a manipulazione, chì indicanu a produzzione di proteine ​​​​chì influenzanu u sistema nervu di l'ospiti. In cuntrastu, l'espressione genica in u cervellu di mantis hè stata invariata in paragunà à e mantis non infettate.

I circadori anu turnatu a so attenzione à l'urighjini di i geni implicati in a manipulazione di l'ospiti. Anu trovu chì parechji di i geni di vermi di crine di cavallu eranu notevolmente simili à quelli truvati in mantisi. Questu suggerisce chì i geni sò stati acquistati per trasferimentu di geni horizontale, un prucessu in quale i geni sò trasferiti trà l'organisimi senza ripruduzzione. U trasferimentu di geni horizontale pò avè cunsequenze evolutive significative, chì permettenu à l'organisimi di acquistà rapidamente novi geni o funzioni.

Ulteriori analisi sustene l'idea chì a mimica moleculare osservata in i vermi di crine hè u risultatu di u trasferimentu horizontale di geni da mantisi. I circadori anu truvatu chì i geni chjave implicati in a manipulazione di l'ospiti currispondenu à quelli in mantisi, ma eranu assenti o diffirenti in spezie di vermi di crine di cavallu chì ùn usanu micca ospiti di mantis. Questi geni mimicry, in particulare quelli assuciati cù a neuromodulazione, l'attrazione di luce è i ritmi circadiani, parevanu ghjucà un rolu vitale in a manipulazione di l'ospiti.

U trasferimentu di geni horizontale hè statu largamente osservatu in i batteri cum'è un mecanismu per l'evoluzione di a resistenza à l'antibiotici. A scuperta di stu prucessu trà l'urganismi multicellulari offre insights preziosi in l'evoluzione. I ricercatori speranu di utilizà u verme di capelli cum'è un mudellu per investigà ulteriormente u trasferimentu di geni horizontale è migliurà a nostra cunniscenza di l'adattazione evoluzione.

Fonti:

- Studiu originale: Biologia attuale, "U trasferimentu di geni horizontale permette a mimica cumportamentale è furnisce una adattazione nascosta in un nematomorfu parassitariu"

- RIKEN Center for Biosystems Dynamics Research: https://www.riken.jp/en/news_pubs/research_news/pr/2021/20211020_1/