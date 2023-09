NGC 3156: Una galassia lenticulare rimarchevule

U Telescopiu Spaziale Hubble Picture of the Week mostra l'affascinante NGC 3156, una galassia lenticulare chì si trova trà una galassia ellittica è una spirale. Situatu à circa 73 milioni di anni-luce di distanza da a Terra in a custellazione di Sextans, NGC 3156 hè una maraviglia celeste chì vale a pena spiegà.

Sextans, a custellazione equatoriale minore induve reside NGC 3156, hà un significatu storicu. Chjamatu dopu à u sextant, un strumentu utilizatu per a navigazione, sta custellazione hà radiche chì datanu assai prima di u XVIII seculu. L'eruditi islamici anu sviluppatu sextants astronomichi seculi prima chì i sextants di navigazione sò stati inventati, utilizendu sti strumenti per misurà anguli in u celu. In particulare, Ulugh Beg di a dinastia Timurid hà custruitu un sestante enormu cù un radiu di 18 metri in u XV seculu in Samarcanda, Uzbekistan, chì mostra l'antichi applicazioni di stu strumentu astronomicu.

In l'astronomia muderna, i sextants sò stati rimpiazzati da strumenti più precisi utilizati per u pusizziunamentu di l'ughjettu stella è celeste. Malgradu stu cambiamentu, NGC 3156 hè statu studiatu assai, cuncintratu nantu à i so ammassi globulari, a furmazione recente di stella, è ancu l'impattu di un burato neru supermassivu in u so centru, chì devora e stelle circundante.

Un sextant, in u cuntestu di strumenti di navigazione, hè un strumentu preziosu per determinà a latitudine durante a navigazione marina è aerea. A forma di un sestu di un cerculu, stu strumentu di precisione utilizza un telescopiu è specchi riflettenti per misurà l'angulu trà un ughjettu celeste, cum'è una stella o a luna, è l'orizzonte. Osservendu l'altitudine di questi corpi celesti, i marinari è l'aviatori ponu determinà accuratamente a so situazione nantu à a Terra. I Sextants anu ghjucatu un rolu cruciale in traccia di corsi à traversu vasti è senza marcatu di l'oceanu o di u celu.

NGC 3156 offre un affascinante scorre di e meraviglie di l'universu. Cumminendu u significatu storicu cù i scuperti muderni, sta galassia lenticulare cuntinueghja à captivà l'astrònomu è ispira più esplorazione di u cosmo.

Fonti:

- Foto di a settimana di u telescopiu spaziale Hubble

- Significatu Storicu di Sextani

- Osservatoriu Ulugh Beg in Samarcanda

- Astronomia muderna è NGC 3156

– Definizione di un Sextant