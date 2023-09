L'Astronomi Scopre Potenziali Semi di Star in Nuvole Infrared Dark

Un studiu recente realizatu da l'astrònomu chì utilizanu u telescopiu Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) hà spartu una nova luce nantu à a furmazione di stelle d'alta massa. I circadori anu focu annantu à 39 nuvuli scuri infrarossi (IRDCs), chì sò nuvuli massivi, friddi è densi di gasu è polvera chì si crede chì sò i posti di nascita di stelle massive.

A squadra hà scupertu più di 800 sementi di stella potenziale, o nuclei di nuvola moleculare, in questi IRDC. Curiosamente, u 99% di sti nuclei ùn mancanu a massa necessaria per evoluzione in stelle di massa alta, chì suggerenu chì u mecanismu di furmazione per e stelle di massa alta differisce fundamentalmente da quella di stelle di massa bassa.

Una scuperta intrigante da u studiu hè a distribuzione di sti core. In i gruppi stellari, e stelle di massa alta sò tipicamente raggruppati, mentre chì e stelle di massa bassa sò più largamente distribuite. Tuttavia, i circadori anu truvatu chì i lochi di nuclei di massa più alta in l'IRDC ùn anu micca mostratu preferenza in paragunà à e pusizioni di nuclei di massa più bassa. Invece, a squadra hà osservatu chì i nuclei più densi tendenu à esse cuncentrati in u locu. Questu indica chì i nuclei più densi, piuttostu cà solu nuclei più massivi, puderanu esse i precursori di stelle d'alta massa.

A capiscitura di a furmazione di stelle d'alta massa hè cruciale perchè ghjucanu un rolu vitale in l'evoluzione di l'Universu. Stelle d'alta massa cuntribuiscenu à a liberazione di elementi pisanti è a so morte splussiva cum'è supernovae creanu onde di scossa chì formanu i so ambienti circundante. In ogni casu, per via di a so rarità, u mecanismu da quale si formanu e stelle massive hè statu pocu capitu.

Stu studiu furnisce insights preziosi nantu à i primi stadi di a furmazione di stelle di alta massa. Identifichendu e putenziali sementi di stella in l'IRDC, l'astrònomu ponu espansione a so cunniscenza di i prucessi cumplessi implicati in a nascita di stelle massive.

