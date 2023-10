Durante una entrevista à u Cungressu Astronauticu Internaziunale, Elon Musk hà spartutu a so visione per u volu spaziale interplanetariu è hà fattu predizioni audaci nantu à u futuru di u cohete Starship di SpaceX.

Musk hà manifestatu una certa frustrazione cù l'Amministrazione Federale di l'Aviazione di i Stati Uniti (FAA) in quantu à u timeline per a ricuperazione di a prima tappa di u sistema di lanciamentu. Ellu hà dettu chì l'ottenimentu di e licenze necessarie puderia piglià "forse menu di un annu", insinuendu ritardi potenziali causati da i prucessi regulatori.

U primu tentativu di lancià u combo di Starship è Super-Heavy Booster cumpletu in 2023 ùn hà micca successu, cù danni severi à u pad di lanciu. U prossimu secondu tentativu hè attualmente in attesa di appruvazioni regulatori.

Per catturà un booster cù l'armi di a torre di lanciamentu per u 2024, Musk hà enfatizatu a necessità di una cadenza di lanciamentu impressiunanti, chì necessitava l'illuminazione verde FAA. Tuttavia, ancu s'è a cattura ùn succede micca da 2024, ùn impedisce micca u prugressu di u prugramma Starlink. Musk hà dettu chì l'implementazione di i satelliti Starlink v3 hè prevista per inizià in circa un annu.

In più di sti predizioni, Musk hà ancu mintuatu l'ambiziosu scopu di sbarcà in Marte in quattru anni. Questu averebbe bisognu micca solu di u funziunamentu successu di a nave stellare, ma ancu di a capacità di sbarcà in modu sicuru nantu à a superficia marziana. Musk hà attribuitu u timeframe à l'alineamentu planetariu cum'è un fattore chjave.

Mentre Musk ùn hà micca furnitu assai ditaglii specifichi nantu à u prugressu attuale di u Starship, hà mintuatu di disegnà lezioni da u cohettu sovieticu N1, chì hà similitudini in u disignu. U fucile Luna Soviètica hà avutu quattru fallimenti di lanciamentu, purtendu à l'annullamentu di u prugramma.

In generale, l'intervista di Elon Musk hà evidenziatu u so impegnu à spinghje i limiti in l'esplorazione spaziale. Cù scopi ambiziosi per u lanciu di Starship, u dispiegamentu di Starlink, è un sbarcu di Marte in quattru anni, i futuri sforzi di SpaceX seranu sicuramente attenti.

Fonte: Articulu originale da [autore], [data]