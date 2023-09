SpaceX lancia un trenu di luce culurita cù i satelliti Starlink

Un recente lanciu di SpaceX hà creatu un trenu luminoso stupente attraversu u celu di notte. U lanciamentu, chì hè accadutu à a Stazione Spaziale di Cape Canaveral in Florida, hà mandatu 22 satelliti Starlink in orbita bassa. Questi satelliti, parte di l'iniziativa globale di l'internet in banda larga di SpaceX, anu captivatu l'osservatori in parechji stati, cumprese Connecticut, Utah, Illinois, Michigan, Ohio è Wisconsin.

I satelliti Starlink sò rispunsevuli di furnisce l'internet à banda larga à l'utilizatori di u mondu. Dapoi u so lanciu iniziale in 2019, più di 3,000 7,500 satelliti sò stati implementati da SpaceX. A cumpagnia hà u scopu di mette un totale di XNUMX XNUMX satelliti in orbita terrestre bassa, cum'è appruvatu da a Cummissione Federale di Comunicazioni.

Una volta in orbita, i satelliti Starlink si movenu in una strada dritta, riflettendu a luce è facendu visibili da a terra. Tuttavia, a so visibilità hè limitata, postu chì eventualmente stabiliscenu e so orbite. Durante u so transitu, una catena Starlink pò lampà in u celu parechje volte in una sola notte.

Per quelli chì anu interessatu à spotting i satelliti, ci sò parechje risorse Internet dispunibili. L'applicazione web è mobile "Trova Starlink" permette à l'utilizatori di seguità catene satellitari basatu nantu à coordenate o cità. Satellitemap.space offre una mappa simile à u globu chì mostra i lochi di i satelliti Starlink è furnisce dettagli cum'è e date di lanciamentu è i corsi recenti. L'utilizatori ponu marcà e so case nantu à a mappa per determinà quandu un satellita passerà sopra.

U trenu di luce recente creatu da i satelliti Starlink hà furnitu una vista captivante è inusual per l'osservatori in parechji stati. Siccomu SpaceX cuntinueghja à lancià più satelliti, u celu di notte pò vede ancu più scherzi abbaglianti in u futuru.

