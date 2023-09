U Satellite Starlink si disintegra sopra i Caraibi: Testimone una rientrata spettaculare

Testimoni in Portu Riccu è in a Republica Dominicana sò stati trattati à una vista rimarchevule u 6 di settembre di u 2023. Hanu osservatu una reentrata satellitare chì spannò u celu sanu, da l'orizzonte à l'orizzonte, fiammendu una strada da u suduvestu à u nordeste. L'ughjettu rispunsevuli di sta visualizazione hè statu identificatu cum'è Starlink-30167, un satellitu da a custellazione Starlink di SpaceX. Lanciatu u 28 di lugliu di u 2023, u Starlink-30167 face parte di un gruppu di 22 satelliti Internet. Toutefois, il a échoué à atteindre l'orbite prévue et a progressivement perdu de l'altitude, entrant finalement dans l'atmosphère terrestre.

A disintegrazione di u satellitu Starlink hè stata catturata da diverse anguli in un video, chì furnisce una visuale drammatica di l'avvenimentu. Quandu u satellitu s'hè disintegratu, picculi frammenti si separanu da l'ughjettu principale, cù alcuni chì guidanu l'avvenimentu mentre chì altri cascanu daretu. Questa frammentazione hè una indicazione chjara chì l'ughjettu osservatu hè un detritu spaziale piuttostu cà un meteoru naturali. I detriti spazii spessu appariscenu cum'è un "meteor" lentu chì pò durà per unu o dui minuti, in cuntrastu forte cù a breve durata di un meteoru naturali.

Questa ùn hè micca a prima volta chì i satelliti Starlink sò stati tistimuniati chì si disintegranu in u celu. In un avvenimentu precedente u 7 di ferraghju di u 2022, un gruppu di satelliti appena lanciati rientranu in l'atmosfera per via di una tempesta geomagnetica da u sole. Sti timpeste ponu causari l'atmosfera à calà è affettà a densità atmosferica, purtendu à l'aumentu di a resistenza è a rientrata di satelliti à bassa altitudine.

Siccomu a tecnulugia è l'esplorazione spaziale cuntinueghjanu à avanzà, hè impurtante per esse capace di distingue trà i meteori naturali è i detriti spaziali. E caratteristiche di i detriti spaziali, cum'è u so muvimentu lentu è a frammentazione notevuli, ponu aiutà à identificà cum'è un ughjettu artificiale. Osservà l'avvenimenti cum'è a disintegrazione di u satellitu Starlink ùn solu furnisce un spettaculu fascinante, ma offre ancu insights preziosi nantu à u cumpurtamentu di i detriti spaziali.

