A nova data di lanciamentu per a missione CST-100 Starliner di Boeing hè revelata

In una aghjurnazione eccitante da a NASA, u primu lanciu di l'equipaggiu di u veiculu CST-100 Starliner di Boeing hà da esse realizatu in aprile, secondu Phil McAlister, direttore di a divisione spaziale cummerciale di a NASA. A missione Crew Flight Test (CFT), inizialmente prevista per u 2022, hè stata ritardata per risolve i prublemi tecnichi. Tuttavia, i preparativi per a missione sò in traccia, è se tuttu va bè, u lanciamentu serà u 14 d'aprile.

A missione CFT hà un grande significatu postu chì marca micca solu u primu volu cù equipaggiu per a nave spaziale Starliner, ma ancu a prima volta chì una capsula US equipaggiata sbarcarà in terra invece di spruzzare in l'oceanu. Inoltre, questu serà u primu lanciu di l'equipaggiu da Cape Canaveral da a missione Apollo 7 in u 1968.

A NASA è Boeing anu travagliatu duru per affruntà i prublemi tecnichi identificati durante a preparazione per a missione CFT. Un prublema implicava l'eliminazione di a cinta infiammabile da i cablaggi di fili in a capsula Starliner. Sicondu Dave McCann, l'ingegneru capu di Boeing per u prugramma Starliner, più di 1,300 metri di cinta sò stati rimossi è rimpiazzati cù alternative non inflamabili. I squadre anu travagliatu diligentemente per assicurà a sicurità di u veiculu.

Un altru aspettu significativu di a missione hè a riprogettazione di i ligami morbidi in i paracadute di a nave spaziale per aumentà u so margine di sicurezza. Una prova di goccia hè prevista per ghjennaghju per evaluà u rendiment di i ligami riprogettati. U successu cumpletu di sta prova serà cruciale per mantene u calendariu di lanciamentu per u 14 d'aprile.

Una volta chì a missione CFT hè stata cun successu, u Starliner serà integratu in a flotta per missioni di rotazione di l'equipaggiu di a Stazione Spaziale Internaziunale (ISS) di longa durata. Questu alternerà cù u Crew Dragon di SpaceX, cuntribuiscenu à e missioni regularmente à l'ISS.

