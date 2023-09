Purtendu a maraviglia di u Cosmos à i zitelli di Kenya

L'astrònomu kenyana Susan Murabana hè in missione per dimustrà i zitelli in e cumunità rurale chì a scienza hè per tutti. À fiancu à u so maritu, u fotògrafu Daniel Chu Owen, Murabana viaghja in queste cumunità cù un telescopiu è un planetariu inflatable, insignendu à 300 zitelli nantu à e stelle è i pianeti. Questa iniziativa hè finanzata per via di i profitti di u viaghju chì sustene u Telescopiu Viaghju, una impresa suciale fundata da Murabana per educà è inspirà i ghjovani nantu à l'astronomia è a scienza.

A mancanza d'accessu à i telescopi è i planetarii hè una sfida affruntata da parechji zitelli in Kenya. Murabana spera chì queste sperienze allarganu i so orizzonti è espansione a so visione di u mondu. Introducendu i zitelli à e meraviglie di u cosmo, hà u scopu di ispirà è accende a so curiosità annantu à u mondu è l'opportunità chì si trovanu fora di u Kenya.

Fonte: The Guardian

Affrontà i tassi di mortalità materna attraversu u sustegnu di nascita

L'Università Huston-Tillotson, una università storicamente Nera in Austin, Texas, hà lanciatu u prugramma Boldly BLUE per affruntà l'alti tassi di mortalità materna in u statu, in particulare trà e donne Nere. L'iniziativa hà per scopu di furmà doulas, levatrici è cunsultanti di lattazioni per furnisce un supportu essenziale durante u prucessu di nascita.

Aumentendu a diversità è a dispunibilità di l'esperti di nascita in u Texas Centrale, l'università spera di migliurà l'accessu à l'assistenza culturalmente allinata è cuntinuu per l'individui di nascita. U prugramma hà inizialmente focu annantu à a furmazione di doulas, cù piani di espansione à i cunsiglieri di lattazioni è e levatrici in l'annu dopu. Furnisce questi servizii senza costu aiuterà à assicurà chì più individui ponu accede à u sustegnu chì anu bisognu durante a gravidanza è u partitu.

Fonte: KUT

Trasfurmà e Batterie Morte in Risorse Sostenibile

U riciclamentu di e batterie morte pò esse a chjave per a produzzione di batterie sustenibile per a transizione energetica pulita. A regulazione in Europa spinge per un riciclamentu di e batterie aumentatu, chì pò riduce l'impattu ambientale di a fabricazione di batterie minimizendu a necessità di una minera estensiva è minimizendu i rifiuti.

Nanzu, u riciclamentu di e batterie di lithium-ion hè statu limitatu è sfida. Tuttavia, i novi rigulamenti in Europa imponenu a cullizzioni è u riciclamentu di e batterie di lithium-ion da i veiculi elettrici, e-bikes è sistemi di almacenamentu di energia. E regule includenu ancu obiettivi stretti di ricuperazione di metalli. Sti rigulamenti sò vistu cum'è un passu versu a creazione di un ciclu chjusu di materiali critichi.

Per riciclà metalli cum'è lithium, cobalt, and nickel from batteries morts, a produzzione di novi batterie pò esse più sustinibili è ecunomica.

Fonte: Grist