5 Destinazioni Canadesi per Spettaculari Stargazing

Per millenni, l'omu sò stati captivati ​​da e stelle è i so sicreti. In ogni casu, cù l'aumentu di a contaminazione luminosa, a nostra vista di u celu di notte hè stata oscurata. Per cumbatte questu, a ghjente cerca avà i lochi cù un celu più scuru per una megliu sperienza di osservazione di e stelle. In Canada, ci sò parechje destinazioni chì offrenu viste spettaculari di e stelle in tuttu l'annu. Esploremu cinque di sti lochi di a stella.

U Parcu Naziunale di Jasper in Alberta hè a casa di u Jasper Dark Sky Festival annuale, un avvenimentu di trè settimane chì celebra tuttu u spaziu. Da u 13 à u 29 d'ottobre, i visitori ponu gode di sinfonii sottu à l'astri è discorsi di scentifichi di punta. U parcu stessu hè una Preservazione di u Cielo Scuru, chì offre eccellenti opportunità per a osservazione di e stelle in tuttu l'annu.

In Smoky Lake, Alberta, pudete amparà nantu à e storie di stelle indigene à Métis Crossing. I detentori di cunniscenze sparte i racconti ancestrali di e stelle, enfatizendu a so impurtanza in a navigazione. A mancanza di contaminazione luminosa di a regione face un locu ideale per a osservazione di e stelle. Per una sperienza unica, pudete riservà una notte in una di e so cupole di u celu di punta, chì offre una vista chjara di u celu di notte.

Churchill, Manitoba, cunnisciuta cum'è a capitale mundiale di l'orsu polare, offre ancu una vista stupenda di l'aurora boreale, o l'aurora boreale. Cù finu à 300 notti à l'annu di visibilità, i visitori ponu tistimunià i turbinii mozzafiato di verde è viole chì ballanu in u celu. L'operatori turistici lucali furniscenu guide esperte, pacchetti multi-ghjornu è cunsiglii di fotografia per a megliu sperienza.

Per una fuga di lussu in un desertu isolatu, Trout Point Lodge in Nova Scotia hè a destinazione perfetta. Circundatu da u Tobeatic Wilderness Area, u lodge hè un hotel Starlight certificatu, ricunnisciutu da l'UNESCO. L'ospiti ponu prufittà di escursioni guidate di osservazione di stelle è tistimunianze di piovi di meteoriti in unu di i celi più scuri di l'America di u Nordu.

Muskoka, Ontario, cunnisciuta per e so casette in riva à u lagu, hè a casa di u primu parcu di u celu scuru di u Canada, a Riserva Torrance Barrens Dark Sky. Prutettu contr'à a contaminazione luminosa dapoi u 1999, sta riserva hè un locu primurosu per l'osservazione di e stelle, chì offre vedute senza ostaculi di a Via Lattea. U campeghju hè dispunibule tuttu l'annu in campeggi di tenda designati.

Queste destinazioni canadiane furniscenu opportunità incredibili per a osservazione di e stelle, chì permettenu à i visitori di cunnetta cù u cosmosu è apprezzà a bellezza di u celu di notte.

Fonti:

- Viaghjà in Alberta

- Traversata di i Métis

- Viaghjà à Manitoba

– Trout Point Lodge

- iStock/Getty Images